Il Como chiude a reti bianche con il Cittadella: 0-0

Finisce 0-0 la sfida tra Cittadella e Como, ultima gara della stagione che per i lariani vale la salvezza diretta.

Torna Moutir Chajia tra i titolari dietro le due punte, Gabrielloni e Cutrone. In difesa invece, visto qualche piccolo problema fisico di Scaglia, Longo sceglie Canestrelli.

Il primo sussulto del Como passa proprio dai piedi del numero 7 che scende partendo dalla destra arrivando fino al limite dell’area, serve Ioannou che si vede murare il tiro dalla difesa. Ci prova anche Gabrielloni al 15’ ma la sua conclusione, da posizione defilata in area, è deviata da un difensore.

Al 22’ Bellemo si fa male in uno scontro di gioco con Ambrosino ma dopo l’intervento dei sanitari il capitano rimane in campo.

Il Como continua a farsi avanti e pericoloso soprattutto con le inventive di Chajia mentre il Cittadella prova più di una volta a farsi sotto dalla sinistra. Il risultato non si sblocca però ne da un lato ne dall’altro e così il primo tempo termina sul risultato di 0-0.

Nella ripresa stessi 11 in campo per il Como che ci prova ancora sull’asse Chajia-Cutrone, i due si intendono bene al 56’ con il 63 che riceve dal belga-marocchino e mette un passaggio filtrante per Gabrielloni che non aggancia di pochissimo.

Longo al 58’ mette i centimetri di Alberto Cerri per Alessandro Gabrielloni, il 27 contribuisce subito nel creare un’occasione per passare in vantaggio ma i lariani non trovano il goal. Longo allora toglie Canestrelli per Iovine e Arrigoni per Da Cunha. Il Cittadella intanto prende un palo con Maistrello, ma è proprio il francese appena entrato che riceve da Chajia in transizione e serve Cerri che colpisce a rete trovando la grande parata di Maniero. Ancora il 27 di testa su punizione con Maniero che stavolta va in presa sicura.

Longo al 72’ mette anche Da Riva e Fàbregas per Vignali e Chajia. Su calcio d’angolo è ancora Cerri a colpire di testa, questa volta con la palla respinta dalla mischia.

Il Como non demorde con Fàbregas che raccoglie da fuori e spara una rasoiata che esce di pochissimo. Il Como protesta per un tocco di braccio in area di un difensore del Cittadella, Manganiello però dopo il consulto del VAR, annulla per un fallo precedente di Cerri.

I lariani però prendono coraggio, Ioannou mette in mezzo per Cutrone che di testa mette fuori di pochissimo.

Dopo 5 minuti di recupero dove il Como ci prova in tutti modi, con anche Gomis in area su calcio d’angolo, la gara termina 0-0.

Termine anche la stagione del Como, che l’anno prossimo disputerà un nuovo campionato in Serie B.

TABELLINO

CITTADELLA-COMO 0-0

CITTADELLA: Maniero; Salvi, Del Fabro, Pavan, Giraudo; Vita (dal 40′ st Danzi), Branca, Crociata (dal 26′ st Varela); Antonucci (dal 26′ st Carriero); Magrassi, Ambrosino (dal 17′ st Maistrello). A disposizione: Manfrin, Felicioli, Embalo, Donnarumma, Mattioli, Mastrantonio. All. Gorini.

COMO: Gomis; Odenthal, Canestrelli (dal 20′ st Iovine), Binks; Vignali (dal 27′ st Da Riva), Arrigoni (dal 20′ st Da Cunha), Bellemo, Ioannou; Chajia (dal 27′ st Fabregas); Gabrielloni (dal 14′ st Cerri), Cutrone. A disposizione: Vigorito, Cagnano, Faragò, Parigini, Blanco, Scaglia, Mancuso. All. Longo.