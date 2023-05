Como, il primo rinnovo è di capitan Bellemo

Iniziano i rinnovi in casa Como ed il primo a mettere la firma è il capitano Alessandro Bellemo. Questo il comunicato ufficiale della società:

"Como 1907 è lieta di comunicare di aver prolungato il contratto con il giocatore Alessandro Bellemo fino al giugno del 2026.

Nato a Chioggia nel 1995, è arrivato sulle sponde del Lago all’inizio della stagione 2019/2020. Con i Lariani ha vinto un Campionato di Serie C diventandone poi il capitano. Con oltre 100 presenze e 9 reti in 4 stagioni si è fatto particolarmente apprezzare per mentalità, leadership e cultura del lavoro".

“Questo rinnovo per me è prima di tutto motivo di grande orgoglio – sono le parole di Alessandro Bellemo – sono arrivato qui 4 anni fa, perché credevo in questo progetto e nella visione del Club. Ho ancora tanta voglia di migliorare e crescere con questa squadra, per questo ringrazio la società e spero di ripagare la fiducia raggiungendo nuovi obiettivi insieme”