“Como Fashion e BRIC’S in vetrina da Harrods con la Luxury Travel Collection

Questa collezione è la prima partnership per il marchio lifestyle ComoComoComo e viene già utilizzata come bagaglio ufficiale durante le trasferte dai giocatori del Como 1907.

Il mondo dello sport, della moda e dei viaggi si fondono in questa elegante collezione composta di sei pezzi unici.

Attualmente è esposta nelle vetrine di uno dei negozi più lussuosi del mondo, Harrods.

Como, Italia Como Fashion ha collaborato con Bric’s, marchio italiano di valigeria, per creare una lussuosa collezione da viaggio. La linea ComoComoComo x Bric’s è più di una semplice valigia: è una dichiarazione di stile ed eleganza. Progettata in Italia, i prodotti sono caratterizzati da dettagli in pelle pregiata che incarnano l’essenza dell’artigianato italiano.

Attualmente esposta nelle vetrine di Harrods, il più importante grande magazzino di lusso del mondo, questa collezione riflette l’eleganza senza tempo tipica della sua terra, il Lago di Como.

La partnership prevede un accordo di licenza in base al quale il design distintivo di ComoComoComo è stato elegantemente integrato in una gamma di valigie di lusso BRICS. Questa collezione esclusiva comprende due trolley ideali per qualsiasi tipo di vacanza, uno spazioso borsone perfetto per le fughe del fine settimana, e borse da toilette maschili e femminili abbinate in varie dimensioni.

“Noi di BRICS ammiriamo l’impegno di ComoComoComo verso la comunità e per diffondere lo stile e l’eleganza del Lago di Como su un palcoscenico globale”, ha dichiarato Attilio Briccola, CEO di BRICS.

“Questa partnership rappresenta la fusione di due marchi con valori condivisi di stile ed eccellenza, creando una collezione che incarna il perfetto regalo di lusso”.

Questa collaborazione segna un passo significativo per ComoComoComo nell’espansione del suo marchio. “ComoComoComo non è solo un marchio, è uno stile di vita, e questa partnership testimonia la dedizione nel mostrare la bellezza e l’artigianalità di Como al mondo, garantendo la massima qualità e stile”, ha dichiarato James Monjack, Head of Retail di Sent Entertainment Italy (proprietaria di ComoComoComo). “Questa partnership non si limita ad un concetto di funzionalità, ma vuole rappresentare la possibilità di viaggiare con stile, che si tratti di un giocatore che si reca a una partita, o di un tifoso in viaggio di piacere”.

Per ulteriori informazioni su questa straordinaria collaborazione, visita il sito www.comocomocomo.com.”

(Comunicato Como)