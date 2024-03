Il Como 1907 conferma la presenza al "The Soccer Tournament": in palio 1 milione di dollari

“The Soccer Tournament (TST), l’evento di calcio a 7 con un premio da 1 milione di dollari che si disputerà a Cary, North Carolina, dal 5 al 10 giugno, ha annunciato oggi l’ingresso del Como 1907 tra le 48 squadre partecipanti.

Il Como 1907, che attualmente milita nella Serie B italiana, torna al TST dopo aver raggiunto i quarti di finale nell’evento inaugurale. L’anno scorso il Como ha partecipato con il leggendario centrocampista spagnolo e comproprietario, Cesc Fabregas, come manager della squadra, e la rosa comprendeva il due volte MVP dell’NBA Steve Nash. L’ex ragazzo prodigio italiano e attuale stella del Como 1907 Patrick Cutrone ha vinto il primo Golden Boot del TST con sette gol.

Oltre alle prestazioni sul campo, il Como 1907 ha lasciato una grande impronta sui 35.000 tifosi presenti al WakeMed Soccer Park la scorsa estate, grazie all’attivazione all’interno dello stadio e al workshop di calcio per bambini organizzato dal club.

Situato sulle rive del Lago di Como, il Como 1907 milita in Serie B ma è attualmente in corsa per la promozione alla massima serie italiana, la Serie A.

“Siamo un piccolo club con grandi ambizioni. Situato in uno dei luoghi più belli del mondo, non c’è altro posto come questo”, ha dichiarato il conproprietario del Como 1907 e leggenda del calcio Cesc Fabregas. “Vogliamo che tutti vengano a vivere questa esperienza e si innamorino del club, della città e della comunità. L’anno scorso abbiamo portato con noi oltre 25 tifosi ed è stato molto bello vedere la nostra ‘curva’ crescere ogni giorno con i nuovi tifosi del TST che hanno sostenuto la squadra. Non vediamo l’ora di fare tutto questo anche nel 2024”.

“Sebbene la squadra non sia riuscita a vincere il nostro evento inaugurale, il Como 1907 ha conquistato la scena nel TST 2023”, ha dichiarato il fondatore e CEO di TST Jon Mugar. “Il modo in cui hanno conquistato i fan ha creato un precedente per i club degli anni a venire. I tifosi saranno entusiasti di accoglierli nuovamente a Cary il prossimo giugno”.

Il TST si svolgerà al WakeMed Soccer Park di Cary, North Carolina, dal 5 al 10 giugno. Il campo maschile a 48 squadre inizierà con i gironi il 5-6 giugno, con le squadre divise in 12 gruppi da quattro. Trentadue squadre usciranno dalla fase a gironi per accedere ai turni a eliminazione diretta, che inizieranno il 7 giugno. Gli ottavi di finale e i quarti di finale di TST si svolgeranno l’8 giugno, mentre le due semifinali si disputeranno il 9 giugno.

Il torneo femminile inaugurale del TST vedrà la partecipazione di otto squadre che si contenderanno un premio di 1 milione di dollari. Il campo di gioco comprenderà la squadra US Women di Heather O’Reilly, oltre ad altri club che verranno nominati in seguito. L’evento femminile inizierà il 7 giugno e sarà suddiviso in due gruppi da quattro. Due squadre passeranno da ciascun gruppo alle semifinali del 9 giugno.

Entrambi gli eventi, maschile e femminile, si concluderanno il 10 giugno con un doubleheader di campionato con un montepremi totale di 2 milioni di dollari.

I fan possono ora acquistare i pass per tutte le sessioni del TST 2024 o iscriversi alla lista d’attesa per le singole sessioni su https://thetournament.com/tst/tickets.

(Comunicato Como)