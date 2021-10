Coppa Italia Femminile. Cesena– Como Women finisce 0-3

La prima giornata di Coppa Italia, Gruppo G, del 17 ottobre 2021, ha visto il Como Women battere in trasferta il Cesena Femminile.

Il risultato di 3 a 0 non lascia spazi interpretativi, nonostante il debutto in coppa fosse considerato molto insidioso, contro una squadra ancora imbattuta in stagione (2 vittorie e 2 pareggi).

Da segnalare la prima convocazione per l’ucraina Shcherbaniuk - che dalla Primavera è salita in Prima Squadra - e il debutto stagionale tra i pali di Giorgia Bettineschi.

Un paio di reti nel primo tempo (al 15’ Di Luzio e al 41’ Hilaj) mettono subito le cose a posto, e la terza rete di Kubassova, a inizio della ripresa (5’) chiude presto i giochi, nonostante il Cesena ad inizio partita sembrasse più intraprendente.

Il Como Women porta così a casa tre punti importanti, incrementando la differenza reti, fondamentale nei gironi da tre (il terzo team è il Sassuolo).

La consapevolezza del valore delle comasche pare aumentare partita dopo partita, di pari passo con una evidente crescita dell’autostima.

A Cesena si è vista una squadra molto matura, con grande capacità di gestione dei differenti momenti del match, una tranquillità che, probabilmente deriva dalla guida esperta dell’allenatore Sebastian de la Fuente, il tecnico argentino proveniente dall’under 19 dell’Inter.

Da osservare con attenzione il prosieguo del girone.

Il tabellino:

Cesena Femminile: Pignagnoli, Pastore, Cuciniello, Franco (dal 25’ s.t. Carlini), Pavana, Simei, Casadio (dall’8’ s.t. Montes De Oca), Pinna (dall’8’ s.t. Beleffi), Costi (25’ s.t. Nagni), Vivirito, Petralia (dal 18’ s.t. Casadei)

A disposizione: Frigotto, Manara, Galli, Georgiou

Allenatore: Rossi

Como Women: Bettineschi, Cascarano, Vergani, Pastrenge, Rizzon (dal 25’ s.t. Roventi), Lipman, Hilaj, Di Luzio, Picchi (dal 15’ s.t. Carravetta), Rigaglia (dal 34’ s.t. Bianchi). A disposizione: Salvi, Ostuni, Shcherbaniuk

Allenatore: de la Fuente