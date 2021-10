Serie B. Il Como sbanca il Rigamonti di Brescia dopo 42 anni, mister Gattuso è entusiasta: "Questa è la strada giusta"

Nella 7° giornata del campionato di Serie B il Como batte il Brescia e conquista la sua prima vittoria in campionato.

Mister Gattuso non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo.

Le dichiarazioni dell’allenatore riportate dai canali social della squadra:

“Volevamo vincerla a tutti i costi, contro una squadra forte, fuori casa e in una gara sentita. Siamo stati aiutati dal grande calore del pubblico, sono venuti in tanti qui con noi e siamo davvero felici di avergli regalato una gioia.

Questi ragazzi hanno dimostrato di avere un’anima. Sul 1-1 non ci siamo abbattuti e soprattutto sul 2-2 non ci siamo disuniti ma anzi siamo andati all’attacco per portare a casa la vittoria.

Mancava solo la vittoria, anche nelle gare passate lo dicevo, la squadra sta facendo un grande percorso e ora alle prestazioni si è unito il risultato. Ci voleva questa vittoria. Adesso avremo il tempo di riposarci e lavorare per continuare il nostro percorso di crescita e ripartire più forti che mai.

Non so se sarà la gara della svolta, le prestazioni ci sono state sempre. Certo siamo molto felici perché abbiamo giocato e vinto fuoricasa contro una delle squadre più forti del campionato. La squadra è stata sempre brava e non ha mai abbassato la tensione. Siamo contenti perché questa è la strada giusta”.