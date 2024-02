Serie A2: parte la fase ad orologio. Cantù parte da Orzinuovi

Prende ufficialmente il via la seconda fase del campionato dell’Acqua S.Bernardo Cantù, che farà il suo esordio nella fase a orologio domenica alle 18:00. Avversaria di giornata sarà l’Agribertocchi Orzinuovi, undicesima nel Girone Rosso, e quindi in piena bagarre salvezza. Una squadra però da non sottovalutare, che sta attraversando un ottimo momento di forma, con 3 vittorie nelle ultime 5 partite, grazie anche a una rivoluzione di mercato.

Per Cantù non ci sarà Luca Cesana, che sarà costretto a un mese di stop per recuperare da una distorsione alla caviglia sinistra.

GLI AVVERSARI – Orzinuovi ha rivoluzionato il proprio quintetto, salutando i due stranieri scelti a inizio stagione in favore delle due colonne che le hanno permesso di risollevarsi in classifica: Paul Jorgenson e Grant Basile. Il play americano ha preso in mano la squadra con i suoi 17.8 punti di media; mentre Basile, ala-centro di proprietà di Tortona, è addirittura il giocatore con la media più alta dell’intera Lega, grazie ai suoi 20.5 punti per partita. Attorno a loro coach Andrea Zanchi ha costruito un quintetto che vede Giovanni Gasparin nel ruolo di guardia titolare, Alessandro Bertini in quello di ala piccola e Daniel Donzelli a completare il reparto di lunghi.

All’Agribertocchi non mancano però giocatori capaci di realizzare anche dalla panchina, con gli 11.1 punti della guardia Ennio Leonzio a spiccare su tutti. A superare la doppia cifra di media è anche però un giocatore che Cantù conosce molto bene: Ruben Zugno, play cresciuto nelle giovanili canturine e parte del roster della prima squadra dal 2014 al 2016. Completano le rotazioni dei bresciani due giocatori votati meno a compiti offensivi ma più di equilibrio, come il play Emanuele Trapani e l’ala Nicolas Alessandrini.

IL COMMENTO DI COACH CAGNARDI – “Affrontiamo una trasferta contro una squadra che sta attraversando un buon momento e arriva, per la prima volta nella loro stagione, da due vittorie di fila. Sicuramente è una squadra che ha fatto fatica, ma ora ha trovato una bella quadra anche grazie ai due nuovi stranieri: Basile sta dimostrando doti fisiche e tecniche importanti, può giocare dentro e fuori dall’area ed è un ottimo rimbalzista, mentre Jorgensen è un realizzatore molto efficace e sta tirando molto bene. Questo gli ha permesso di migliorare molto offensivamente nell’ultimo. Intorno a loro due hanno un gruppo di italiani che conosce la categoria, di cui alcuni arrivano dall’annata di B, e sono tutti giocatori con qualità. Noi entriamo in questa seconda fase carichi e motivati dalle 5 vittorie di fila, ma sappiamo che sarà una partita insidiosa, sia per il momento degli avversari ma anche per qualche piccolo acciacco che stiamo gestendo, perché adesso ci si avvicina alla volata fila e bisogna stare attenti a tutto.”