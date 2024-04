Serie A2: l'Acqua San. Bernardo Cantù ospita l'Assigeco Piacenza per tornare a vincere

Continua il conto alla rovescia in vista dei play-off. Domenica 7 aprile, nella terzultima giornata della stagione regolare l’Acqua S.Bernardo Cantù ospita l’Assigeco Piacenza. I biancoblù dovranno cercare di ritrovare la vittoria, dopo lo stop di Cividale, per mantenere il secondo posto in classifica. Per Piacenza invece l’obiettivo è il consolidamento della settimana piazza e mettere così al sicuro la qualificazione alla postseason.

Palla a due dell'incontro alle ore 18:00.

GLI AVVERSARI

Per il quarto anno consecutivo, la guida tecnica dell’Assigeco è Stefano Salieri. Il coach bolognese ha disegnato un quintetto che vede in cabina di regia il play Filippo Gallo. Una scelta fatta anche per preservare il minutaggio di Gherardo Sabatini, che partendo dalla panchina è però sempre in campo nei momenti decisivi. Il sesto uomo di Piacenza è uno dei tre giocatori del roster capace di raggiungere la doppia cifra di media. Gli altri due sono la coppia di ali titolari formata da Giovanni Veronesi e Michele Serpilli. Il primo, ala piccola, è il miglior realizzatore italiano dei piacentini nella fase a orologio con una media di 13.1 punti a partita. Il secondo, l’ala grande Serpilli, si ferma a 10.7 punti, a cui aggiunge 4.7 rimbalzi catturati a ogni partita giocata. Il terzo esterno titolare è Nicolò Filoni, che con i suoi 9.9 punti di media si ferma a un passo dalla doppia cifra. Chiude il quintetto il centro USA Brady Skeens, alla seconda stagione con i rossoblu e che sta confermando le sue doti da lungo vero, con 11.3 rimbalzi e 9.4 punti segnati mediamente. Dalla panchina coach Salieri quest’anno può contare anche sulle ottime prestazioni della guardia Federico Bonacini, anche lui a un soffio dalla doppia cifra di media nella seconda fase. Mentre completano le rotazioni due classe 2001: la guardia Lorenzo Querci e il centro Ursulo D’Almeida, giocatore nativo del Benin ma di formazione italiana grazie alla trafila nelle giovanili di Milano e Treviglio.

IL COMMENTO DI COACH CAGNARDI

“Per noi è una partita da vincere e basta. Giochiamo in casa e arriviamo da una pessima prestazione nell’ultima gara. Dovremo affrontare una squadra che è ben lanciata e ha delle caratteristiche particolari: sono mediamente molto giovani, hanno grande energia e reattività, ma sappiamo anche a loro mancherà un americano. Noi arriviamo da una settimana particolare, come è normale che sia. Si è parlato e si è detto molto, ma i ragazzi sono concentrati sul lavoro che stanno facendo in palestra. Abbiamo bisogno di dare risposte a noi stessi, alla società e ai nostri tifosi e per questo dovremo dare battaglia, ancora prima di preoccuparsi di giocare a pallacanestro”.

INFO

La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.