Nella partita del Valerio Bianchini Day Cantù espugna il PalaTiziano

La LUISS Roma fa soffrire la Pallacanestro Cantù, costringendola all’overtime, ma la S.Bernardo-Cinelandia continua la sua striscia vincente ed espugna il PalaTiziano 93 a 101. I canturini rimangono così secondi in solitaria, a una settimana dal big match del PalaDesio con la capolista Trapani.

Gustoso sipario prima del match quando Valerio Bianchini l'allenatore che ha guidato sia Cantù che Roma alla conquista della Coppa dei Campioni (l'attuale Euroleague) è stato salutato dalle due società ed omaggiato con una targa per quanto ha donato alle due città.

LA CRONACA DEL MATCH

L’inizio della partita è condizionato da due squadre con percentuali opposte nel tiro da 3: Cantù fatica a lungo a sbloccarsi, mentre Roma colpisce a raffica, con i suoi due stranieri protagonisti, e vola sul 13-4. Burns e Moraschini riavvicinano la S.Bernardo-Cinelandia fino a un solo possesso di svantaggio e l’uno su due ai tiri liberi di Filippo Baldi Rossi chiude il primo quarto con le due squadre in perfetta parità a quota 23.

Miska è protagonista dell’avvio della LUISS, ma l’and-one di Moraschini ristabilisce nuovamente la parità, con la tripla successiva di Capitan Baldi Rossi che consegna alla S.Bernardo-Cinelandia il primo vantaggio della sua partita. Cantù prova a sfruttare il momento positivo e cerca la spallata, affidandosi alle triple di Burns e Baldi Rossi, che le consentono di toccare il +10. Sabin sblocca una LUISS in difficoltà e da solo riporta i padroni di casa a un solo possesso di distanza. Il contro parziale dei romani è interrotto dal canestro di Burns, prima che il clamoroso buzzer beater di Pasqualin chiuda il primo tempo sul 45-47.

Dopo l’intervallo lungo si accende Anthony Hickey, ma Roma lotta sotto i tabelloni e, grazie ai rimbalzi offensivi, rimane in scia. Young segna quattro di fila e insieme a Moraschini prova a lanciare un’altra spallata canturina. Negli ultimi minuti del quarto torna in campo anche Luca Cesana, con la LUISS che però si rifiuta di cedere si riavvicina nuovamente. Il terzo quarto si chiude 63-67, in favore di Cantù.

La S.Bernardo-Cinelandia prova ad accelerare all’inizio del quarto periodo, ma Roma resta in partita affidandosi ancora una volta ai canestri da lontano. Le triple di Hickey e Moraschini consentono a Cantù di mettere 10 lunghezze tra se e la LUISS a 3’ dalla fine. Gli ultimi minuti di partita sono però targati LUISS che rientra clamorosamente in partita, grazie a una serie di canestri da lontano, l’ultimo dei quali di Cucci a 3 secondi dalla sirena impatta la partita sull’89 pari. Hickey sbaglia l’ultimo tiro e si va ai supplementari.

La reazione di Cantù è affidata a Baldi Rossi e Burns, che indirizzano subito l’overtime. Pasqualin prova a lanciare un’altra clamorosa rimonta dei romani, ma i canestri di Moraschini chiudono, questa volta veramente, la partita. La sirena dopo i 5 minuti di supplementare sancisce la vittoria della S.Bernardo-Cinelandia 93 a 101.

Il tabellino

Luiss Roma - S.Bernardo-Cinelandia Cantù 93-101 (23-23, 22-24, 18-20, 26-22, 4-12)



Luiss Roma: Tyler francis Sabin 31 (4/11, 7/14), Valerio Cucci 19 (1/3, 4/8), Anrijs Miska 13 (5/7, 1/3), Matteo Fallucca 13 (5/6, 1/6), Marco Pasqualin 10 (2/3, 1/6), Matija Jovovic 4 (2/2, 0/1), Francesco Villa 3 (0/0, 1/1), Riccardo Murri 0 (0/1, 0/1), Beniamino Basso 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Domenico D'argenzio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 39 12 + 27 (Valerio Cucci 10) - Assist: 17 (Marco Pasqualin 7)



S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Riccardo Moraschini 26 (3/4, 4/8), Christian Burns 20 (3/5, 4/6), Anthony Hickey 19 (5/10, 3/7), Filippo Baldi rossi 15 (4/5, 2/5), Solomon Young 12 (6/6, 0/2), Stefan Nikolic4 (2/7, 0/2), Lorenzo Bucarelli 4 (1/3, 0/3), Nicola Berdini 1 (0/0, 0/0), Luca Cesana 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Riccardo Moraschini 10) - Assist: 8 (Anthony Hickey, Filippo Baldi rossi 2)