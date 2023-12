Cantù ci prova fino all'ultimo ma Trapani si impone in un PalaDesio in versione playoff

Partita con un’intensità da play-off al PalaFitLine di Desio, dove Trapani riesce a sconfiggere la S.Bernardo-Cinelandia in un finale tesissimo e a riportare in equilibrio il conto degli scontri diretti con Cantù.

LA CRONACA

Clima da playoff anche in campo a Desio, con la partita che, dopo i primi due punti di Baldi Rossi e l’immediata doppia replica di Horton, stenta a decollare. Trapani trova la via del canestro da lontano con Mian e Notae e scappa fino a raggiungere nove lunghezze di vantaggio. Nel momento di difficoltà è Moraschini a suonare la carica per la S.Bernardo-Cinelandia, che con la successiva tripla di Hickey torna a contatto. Tre liberi finali di Rodriguez chiudono il quarto 14-20 per Trapani.

Young colpisce da lontano e riporta le due squadre a un solo possesso di distanza, ma Notae si carica la Shark sulle spalle resistendo a un primo tentativo di rientro di una Cantù tornata fino a -1 con una tripla di Baldi Rossi. Trapani non si scompone e firma un contro-break con cui eguaglia il massimo vantaggio toccato nel primo quarto. Di Hickey e Marini gli ultimi punti che mandano le squadre all’intervallo lungo con gli ospiti avanti 31-39.

Moraschini sblocca il secondo tempo, dopo un inizio teso. Trapani prova a piazzare una spallata e, affidandosi ai suoi americani, supera la doppia cifra di vantaggio. La S.Bernardo-Cinelandia cambia faccia e sfodera una reazione vigorosa, tornando a un solo punto da Trapani grazie a un tap-in di Nikolic. Gli ospiti nel finale riacquistano verve, la tripla di Pullazi sigla il 49-56 con si chiude il terzo parziale.

Il gioco da tre punti di Young riavvicina di nuovo la S.Bernardo-Cinelandia, ma la risposta di Trapani è di un glaciale Mian. Si accede Anthony Hickey che con due canestri consecutivi porta Cantù avanti per la prima volta dal primo quarto. Nel momento di maggiore difficoltà della Shark, Imbrò è monumentale e ribalta l’inerzia con due canestri pesantissimi. Hickey e Young riportano nuovamente la S.Bernardo-Cinelandia a un solo possesso di distanza allo scoccare dell’ultimo minuto, ma una palla persa di Bucarelli lancia il contropiede di Imbrò che indirizza il finale. La tripla di Moraschini tiene viva la partita, ma Marini è perfetto dalla lunetta e chiude la partita. Trapani vince 67-71.

Il tabellino

S.Bernardo-Cinelandia Cantù - Trapani Shark 67-71 (14-20, 17-19, 18-17, 18-15)



S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Filippo Baldi rossi 18 (3/5, 3/8), Anthony Hickey 17 (6/13, 1/10), Solomon Young 15 (3/7, 2/5), Riccardo Moraschini 11 (3/4, 1/6), Stefan Nikolic 4 (2/3, 0/1), Nicola Berdini 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Bucarelli 0 (0/2, 0/4), Christian Burns 0 (0/1, 0/1), Luca Cesana 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Carlo Tosetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 11 - Rimbalzi: 36 13 + 23 (Solomon Young 10) - Assist: 13 (Anthony Hickey 5)



Trapani Shark: J.d. Notae 16 (5/9, 2/3), Matteo Imbro 16 (1/2, 4/8), Fabio Mian 11 (1/4, 3/8), Yancarlos Rodriguez 8 (0/0, 1/2), Pierpaolo Marini 7 (2/4, 0/3), Chris Horton 6 (3/6, 0/0), Rei Pullazi 3 (0/1, 1/3), Joseph yantchoue Mobio 2 (1/4, 0/2), Andrea Renzi 2 (1/2, 0/2), Marco Mollura 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Chris Horton 9) - Assist: 13 (J.d. Notae, Pierpaolo Marini, Chris Horton 3)