Cantù non fa sconti, surclassa gli ospiti e tiene il passo della capolista

Non fa sconti la S.Bernardo-Cinelandia Cantù. Il posticipo serale del PalaFitLine rimane in equilibrio per un solo quarto, poi i biancoblu allungano e Latina deve arrendersi 90-72.

LA CONFERENZA STAMPA DI CAGNARDI

Il commento di coach Devis Cagnardi dopo la vittoria della S.Bernardo-Cinelandia su Latina.

“Era una partita delicata, aldilà dei discorsi tecnici, essendo la terza in una settimana. Avevamo bisogno di gestire la squadra in un certo modo, stanotte Hickey non è stato bene e questa mattina è rimasto a casa febbricitante; quindi, lo voglio ringraziare per aver giocato. Mi aspettavo un approccio non semplice e di partire con poco ritmo, a prescindere dagli effettivi in campo, e di avere difficoltà a entrare nella partita. Quando la squadra si è accesa abbiamo cominciato a fare quello che avevamo preparato e a far valere la nostra superiorità fisica e di talento individuale. La partita non è stata uccisa definitivamente, ma è stata abbastanza in controllo fino al break del terzo quarto, che ci ha poi concesso di andare fino in fondo. È la terza vittoria in una settimana e non era scontato, perché di queste tre ce ne sono due molto delicate per la classifica. Sono onesto, non temevo tanto questa partita per il risultato, ma più per l’aspetto fisico e la qualità del gioco. Tutto sommato, con degli alti e dei bassi, siamo riusciti a fare la partita che volevamo e faccio i complimenti ai miei giocatori”.

LA PARTITA

Cantù prova subito a scappare con i primi due canestri di Young e Bucarelli, ma le basse percentuali nel tiro da 3 complicano l’avvio dei biancoblu. Latina sfrutta l’occasione e riesce a guadagnarsi anche due possessi di vantaggio. Negli ultimi minuti Berdini e Hickey sbloccano Cantù, che riesce a piazzare il colpo del sorpasso: la tripla sulla sirena di Moraschini chiude infatti il primo quarto 18-16, in favore della S.Bernardo-Cinelandia.

È ancora Hickey a guidare l’avvio di quarto dei canturini. Mladenov tiene a contatto la Benacquista, ma la prima spallata della partita è firmata da Young e Bucarelli, che lanciano la fuga di una S.Bernardo-Cinelandia capace di superare la doppia cifra di vantaggio allo scoccare della metà del quarto. La reazione di Latina è contenuta dai canestri di Moraschini e Nikolic, che restituiscono a Cantù i dieci di vantaggio con cui la squadra di coach Cagnardi va al riposo.

Dopo l’intervallo lungo è ancora la S.Bernardo-Cinelandia a spingere sull’acceleratore, grazie alle triple di Young, Hickey e Burns. La Benacquista cerca di rimanere in partita, ma quattro punti consecutivi di Nwohuocha spingono Cantù sul +16. La tripla di Nikolic ritocca ulteriormente un massimo vantaggio che tocca le venti lunghezze. Nel finale Latina riduce parzialmente il divario fino al 72-55 del 30’.

Parrillo e Alipiev cercano di riavvicinare la Benacquista e riaprire la partita, ma Cantù non abbassa la guardia mia la guardia e si può concedere un ultimo quarto di tranquillità. Con Bucarelli e Young che chiudono definitivamente i giochi. La sirena finale sancisce la vittoria dei padroni di casa 90 a 72.

IL TABELLINO

S.Bernardo-Cinelandia Cantù - Benacquista Assicurazioni Latina 90-72 (18-16, 29-21, 25-18, 18-17)



S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Anthony Hickey 22 (5/7, 4/6), Solomon Young 16 (2/4, 4/6), Lorenzo Bucarelli 15 (3/8, 3/5), Riccardo Moraschini 13 (0/4, 3/5), Christian Burns 9 (0/1, 3/3), Stefan Nikolic 8 (2/4, 1/3), Curtis Nwohuocha 4 (2/2, 0/0), Nicola Berdini 3 (0/0, 1/3), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 6 - Rimbalzi: 30 5 + 25 (Curtis Nwohuocha 6) - Assist: 24 (Anthony Hickey 9)



Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 18 (3/6, 2/4), Salvatore Parrillo 14 (0/6, 3/4), Demario Mayfield 13 (3/7, 2/5), Samuele Moretti 10 (5/8, 0/1), Alexander Cicchetti 9 (2/13, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 7 (2/3, 1/3), Kenneth Viglianisi 1 (0/0, 0/1), Ziggy Collazo 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Matteo Tarozzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Samuele Moretti 12) - Assist: 19 (Demario Mayfield 10)