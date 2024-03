Finale amaro per l'acqua S.Bernardo Cantù: Forlì va in finale di Coppa Italia

L’Acqua S.Bernardo Cantù lotta per 40 minuti ma non riesce a sconfiggere l’Unieuro Forlì che, grazie al punteggio finale di 60-59, si guadagna l’accesso alla finale di Coppa Italia LNP.

LA CRONACA

Forlì segna i primi due canestri della partita, Bucarelli sblocca l’Acqua S.Bernardo ed è poi Nikolic a impattare il punteggio. Cinciarini e Johnson riescono a portare Forlì avanti di dieci lunghezze con un break nel periodo centrale del quarto. Hickey torna a muovere il punteggio di Cantù, in un primo parziale che si chiude 17-9 per l’Unieuro.

Nikolic e Hickey provano a riportare sotto Cantù, ma Pascolo tiene Forlì al riparo. Le percentuali al tiro non supportano inizialmente i tentativi di rimonta dell’Acqua S.Bernardo. Baldi Rossi e Bucarelli infilano due triple pesanti che riportano le due squadre a un solo possesso di distanza. Cinciarini ridà fiducia a Forlì, ma Bucarelli tiene in scia una Cantù che all’intervallo insegue 32-28.

Young riporta subito l’Acqua S.Bernardo a -2 e Baldi Rossi infila la tripla del primo vantaggio canturino. I biancoblù continuano il loro parziale e con una tripla di Bucarelli toccano il +6. Gli americani di Forlì annullano però immediatamente il divario. Di nuovo Johnson riporta avanti l’Unieuro, ma Nikolic impatta ancora la sfida. Nel finale Forlì torna al comando 47-44.

Moraschini è il protagonista dell’avvio canturino riportando i suoi avanti per tre volte, con Forlì sempre pronta a rintuzzare i vantaggi dei biancoblù. Il risultato è un punteggio ancora in parità a meno di 4’ dalla fine e pochissimi canestri segnati per diversi minuti. A un minuto dalla sirena Forlì è avanti di una lunghezza grazie a un libero di Johnson. Pollone e Zampini a cronometro fermo riportano l’Unieuro avanti di 4 lunghezze. Baldi Rossi segna una tripla, ma non basta perché Forlì si impone 60-59.

UNIEURO FORLÌ – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 60 – 59 (17-9, 15-19, 15-16, 13-15)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 11, Nikolic 10, Nwohuocha N.E., Tarallo N.E., Clerici N.E., Bucarelli 11, Hickey 10, Burns 1, Moraschini 9, Young 6, Cesana 1.

Umana San Giobbe Chiusi: Allen 12, Cinciarini 16, Valentini 3, Zampini 6, Tassone, Johnson 9, Pascolo 9, Zilli 2, Pollone 3, Zilio N.E., Radonjic.

Arbitri: Boscolo, Salustri, Martellosso.