The Last Skiers, il docufilm sul San Primo in nomination a Cambridge

Il docufilm sul Monte San Primo "The last Skiers" approda in Inghilterra, a Cambridge, al "Watersprite Film Festival", guadagnando una nomination come 'Miglior Documentario'. Fino all'1 marzo è possibile vederlo in anteprima online e votarlo come miglior documentario, il corto realizzato dalla regista erbese Veronica Ciceri, ambientato in particolare sul Monte San Primo. È stato selezionato in diversi festival, in particolare in Inghilterra. Nel 2023 in Germania Veronica Ciceri ha vinto il premio ‘miglior regista emergente' al Bergfilm-Festival di Tegernsee, proprio col docufilm "The last Skiers".

The Last Skiers”

Il cortometraggio esplora con occhio antropologico il modo di vivere la montagna lariana sia nel passato sia nel presente sia nel possibile futuro. E' stato selezionato da diversi concorsi cinematografici, in particolare in Inghilterra. Ha vinto il premio "Miglior regista emergente" al Bergfilm-Festival di Tegernsee, in Germania. Era stato presentato durante l'incontro pubblico a Civenna del 26 Maggio 2023: “Quale futuro per il Monte San Primo?”.

Veronica Ciceri

Direttrice creativa per prestigiose agenzie di comunicazione e docente presso l'Istituto Europeo di Design, è una delle founder di She Says Milan, il network che promuove la gender equality nell’industria creativa. Attualmente. ha concluso con successo il master in Ethnographic and Documentary Filmmaking alla UCL di Londra, con l’intenzione di dare spazio alla sua passione per la regia di documentari. Nel 2023 ha ricevuto il premio "Miglior regista emergente" al Tegernsee International Mountain Film Festival, proprio col docufilm "The Last Skiers".