Sheraton Lake Como, tutte le novità gourmet dopo il restyling del Kincho

Sheraton Lake Como rinnova la sua offerta leisure per la stagione, con il restyling del ristorante outdoor Kincho e dell’area verde. L’importante ristrutturazione ha interessato quindi nello specifico la progettazione di nuove cucine a vista e anche il restyling del verde da parte di paesaggisti ed architetti del verde, con la creazione di nuove aiuole ed aree fiorite. Il restyling del verde è stato firmato dallo stesso studio che ha curato il restyling dei giardini della settecentesca Passalacqua, nella vicina Moltrasio.

Il restyling del ristorante comprende nuovi arredi dal design italiano contemporaneo dai colori vivaci, fatti su misura, che hanno trasformato il look degli interni.

“Abbiamo voluto puntare sul restyling del parco - commenta il direttore Davide Spriano - con l’intervento di architetti del verde che hanno valorizzato il paesaggio nell’area piscina, ed invece per quanto concerne il ristorante Kincho la novità è relativa all'ampia offerta gastronomica data dalle nuove cucine all’avanguardia. Proponiamo così il concetto di all day dining, dalle pregiate carni italiane, alle pizze gourmet, fino all’introduzione di piatti di pesce cucinato in diversi modi, continuando sempre a puntare tanto sulla ricerca e la qualità della materia prima”.

Interessante così la selezione di pizze gourmet, lavorate con grano duro o integrale 100% italiano, ovviamente a lievitazione naturale come la “pizza Kincho”, sia per pranzo che cena. Il Bar immerso nel verde come novità offre tutti i giorni un gustoso aperitivo, dal giovedì alla domenica a partire dalle 19.00 accompagnato da musica lounge con proposte ad hoc realizzate dallo Chef Carlo Molon e la sua brigata, quali finger food preparati a vista sull’Ofyr ed interessanti cocktail creati con le erbe del lago.