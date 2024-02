I 16 migliori ristoranti sul Lago di Como per non cadere in "trappole per turisti"

Traveller, la nota rivista di settore inglese, regala una singolare classifica su quelli che sono, per loro, i 16 migliori ristoranti sul Lago di Como. Importanti le premesse. Gli stranieri che arrivano in Italia identificano spesso la nostra cucina con i piatti tipici romani come la cacio e pepe e l'amatriciana o con quelli di Napoli e Bologna. Non hanno invece molta dimestichezza, spiegano su Traveller, con quelle che sono le prelibatezze lariane, meno conosciute a livello internazionale. "Questo, continuano, rende i visitatori un facile bersaglio per le "trappole per turisti" che cercano di tentarli con piatti familiari, come la cacio e pepe e il ragù alla bolognese".

Il lago e i suoi dintorni invece coltivano una ricchezza di ingredienti che sono arrivati ​​a caratterizzare la cucina locale. Inoltre, l’ultimo decennio ha visto un afflusso di gastronomia innovativa, rendendo il lago sempre più popolare anche per i "turisti" del cibo. Dalle tradizionali taverne di pesce ai ristoranti panoramici senza fronzoli fino ai ristoranti esclusivi: ecco il mix dei migliori 16 ristoranti del Lago di Como secondo Traveller dove gustare piatti tipici lariani.

I 16 migliori ristoranti sul Lago di Como secondo Traveller

Feel

Via Armando Diaz, 54, 22100 Como

Materia

Via Cinque Giornate, 32, 22012 Cernobbio

Crotto Isidoro

Via Vanzonico, 14, 22010 Stazzona CO

Trattoria San Biagio

Via Carducci, 2, 22030 Orsenigo CO

Il Beccaccino

Via Boschetto, 49, 22010 Sorico CO

Crotto Valdurino

Via Antonio, Via Besana, 37, 22010 Moltrasio CO

Polentoteca Chalet Gabriele

Località Prà Filippo, 60, 22030 Bellagio CO

Trattoria del Porto

Via del Pontile, 26, 22020 Careno CO

Il Gatto Nero

Via Della Liberta', 69, 22012 Cernobbio CO

I Tigli in Theoria

Via Bianchi Giovini, 41, 22100 Como CO

Crotto del Misto

Frazione Crotto, 10, 22025 Lezzeno CO

Il Sereno al Lago

Via Torrazza, 10, 22020 Torno CO

Imperialino

Via Regina, 26, 22010 Moltrasio CO

La Fattoria

Via Brenzio, 4, 22015 Gravedona ed Uniti CO

Crotto dei Pescatori

Località Casate, 77, 22025 Lezzeno CO

La Costa

Via Galbusera Nera, 2, 23888 La Valletta Brianza (Lc)