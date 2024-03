A 40 minuti da Como riapre il più grande campo di tulipani in Italia

Un oceano di tulipani sta per raggiungere il clou della fioritura.

L'azienda che tra le prime ha portato l'iniziativa in Italia ha annunciato la riapertura dei suoi campi: Tulipani italiani dovrebbe aprire al pubblico tra il 16 e il 23 marzo a seconda della velocità di crescita dei fiori. Due i campi visitabili, quello di Grugliasco nel torinese e quello di Arese a meno di 40 minuti in auto da Como. Il biglietto d'ingresso è sempre a pagamento e permette di raccogliere due tulipani da portare a casa, se ne possono prendere altri a pagamento. Ma c'è un modo per accedere al campo gratis.

Sul sito web di Tulipani italiani, infatti, viene spiegato che "l'ingresso per i primi giorni sarà probabilmente gratuito perchè il campo sarà fiorito solo per una piccola parte. I buoni (ticket, ndr) saranno sicuramente richiesti a partire dal 23 marzo 2024". Per sfruttare l'occasione, quindi, sarà sufficiente visitare il campo nei primissimi giorni di apertura. Per essere certi di quale sarà il giorno preciso di inaugurazione del campo per la stagione 2024 è consigliabile visitare il sito.

Il campo di Arese è quello più grande di tulipani in Italia. Si estende su un'area di due ettari, l'equivalente a quattro campi da calcio. Sono circa 450 le varietà di fiore coltivate. Il presso di ingresso è di 4 euro se il ticket viene acquistato online e 5 sul posto, comprensivo di due tulipani da portare a casa. Ogni fiore extra colto avrà un costo di 1,50 euro. Tuttavia, all'inizio e alla fine della stagione il prezzo sarà solo di 1 euro.