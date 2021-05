Pognana, La Cava Resort: vacanze da sogno sul lago di Como

La Cava, residence e resort, sorge a Pognana, a soli 11 km da Como. Primo esempio di bio-architettura italiana, la struttura è costruita nell'anfiteatro di un'antichissima cava di pietra. Il complesso sorge in uno splendido parco di 20mila metri quadrati di allori, pini, palme e ulivi. Gli appartamenti dal gusto retrò, tutti con balcone o terrazza dall'impareggiabile vista sul Lago di Como, raggiungibili con scalinate in pietra, si trovano in riva al lago e offrono ospitalità singola e collettiva in ambiente indimenticabile e riservato. Un singolare ascensore esterno corre per oltre 50 mt lungo la roccia e porta al campo da tennis, al parco, alla piscina,alla base nautica e bar.

Camere e appartamenti da 2 a 6 persone, tutti con vista lago. Dai terrazzi e dalle balconate degli appartementi si gode di una vista assolutamente unica sulle antiche ville comasche, il lago e le montagne circostanti. Un altro esempio dell'ampia offerta proposta oggi dal lago di Como per una vacanza davvero speciale.