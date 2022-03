L’oroscopo della settimana di Paolo Fox, segno per segno

Mentre la guerra in Ucraina continua a tenerci con il fiato sospeso, proviamo a scoprire se almeno gli astri sono dalla nostra parte.in questa settimana di marzo che ci porta finalmente la primavera e il ritorno dell'ora legale.. Ecco quindi l'oroscopo dal 21 marzo al 27 marzo con i segni più fortunati di questi giorni. Scopriamo cosa ci riservano gli astri con Paolo Fox, che racconta come le stelle influiranno sull'intera settimana.

Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. In amore il cielo è interessante e promette grandi cose ora che Venere e Sole sono dalla tua parte. Cerca di superare le polemiche, di non ritornare sul passato, che a volte può essere ingombrante: devi recuperare terreno e andare avanti. Sul lavoro, le occasioni non mancheranno, ma devi prima liberarti da un peso: forse hai delle questioni legali da risolvere!

Toro

Tre stelle per il Toro. In amore hai poca fiducia, i sentimenti non trovano spazio nella tua vita. Venere ancora non è attiva, quindi ora devi evitare le complicazioni e le polemiche. Meglio essere ottimista e disponibile: che ne dici di ascoltare di più le tue sensazioni e le persone che ti sono vicine? Lunedì è la giornata della chiarezza. Sul lavoro, sei in ansia perché stai aspettando delle risposte: non temere perché gli sforzi verranno ripagati. Non eccedere, almeno fino a mercoledì!

Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. Venere è dalla tua parte e questo significa che stanno per arrivare belle notizie in amore. Prima, però, devi dimenticare il passato e se un ex torna devi valutare bene cosa fare, come muoverti perché senti la necessità di avere nuovi stimoli. Questo è sicuramente un periodo di cambiamenti e le opportunità non mancano. Sul lavoro, giovedì meglio prendere le distanze da persone poco affidabili. Prendi tempo prima di decidere, meglio mantenere la calma prima di mettere in discussione tutto!

Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. Buone notizie in amore, il periodo difficile sembra ormai alle spalle. Cerca, però, di tenere sotto controllo la gelosia: non puoi vivere tutto in modo esagerato e soprattutto con i nati sotto il segno del Capricorno e dell’Ariete bisogna mantenere la calma. Sul lavoro, Mercurio è dalla tua parte e le intuizioni non mancano. Bene la giornata di lunedì: puoi iniziare una collaborazione o avanzare una richiesta. Datti da fare!

Leone

Quattro stelle per il Leone. Favoriti i nuovi incontri, sono molto intensi ma provi solo attrazione fisica. Cerca di non complicarti la vita, forse qualcuno attorno a te non ti ispira molta fiducia. Lunedì occhio perché potrebbe accadere qualcosa di strano. Sul lavoro, la giornata migliore sarà quella di mercoledì con Sole e Luna che saranno finalmente dalla tua parte. In amore non c’è serenità e questo, purtroppo, incide e si fa sentire anche sul lavoro. Ma passerà!

Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. Cerca di aprire le braccia a nuovi amori, ma ricorda che tutto dipende da te. Hai poca fiducia perché nelle ultime settimane hai fatto i conti con diversi problemi e tira e molla e sei un po’ restio a lasciarti andare. Devi farlo e forse è anche il caso di dare un ultimatum a chi ti sta accanto. Sul lavoro, belle novità in arrivo, ma attenzione agli accordi che non devono essere troppo severi. Il periodo è buono, ma cerca di avanzare le tue richieste: non avere paura!

Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. Venere e Marte sono dalla tua parte. Questo cosa significa? Che in amore puoi (e devi) rimetterti in gioco, ma non aspettarti troppo dagli altri. Il Sole da domenica sarà in opposizione e forse ti farà capire che una persona che ti sta vicino non è poi così limpida. Sul lavoro, cerca di valutare tutto con calma: il periodo è di riflessione, poi ti toccherà passare all’azione!

Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Una persona con te non è stata così sincera e lo scoprirai in questi giorni. Qualcuno, quindi, ha tradito la tua fiducia, ha giocato sporco e con te si rischia tanto. Le storie d’amore che nascono ora non sono chiare, cerca di non farti coinvolgere, non puoi lasciarti andare con chiunque. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e ti aiuterà a superare una crisi. Occhio, però, alle spese impreviste!

Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. In amore è arrivato il momento di fare nuove conoscenze, ma occhio ai rimproveri perché c’è chi cercherà di attirare, in questo strano modo, la tua attenzione. Sii disponibile, lasciati andare, ma non promettere amore eterno: non è il caso! Sul lavoro, buone novità in arrivo nel mese di aprile, ora puoi giocare tutte le tue carte vincenti. Busseranno alla tua porta nuove opportunità e dovrai fare i conti con dei cambiamenti, forse fin troppo imminenti!

Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore non puoi insistere e rincorrere persone che sono lontanissime dai tuoi ideali e dal tuo stile di vita. A volte hai paura a sperimentare, ti accontenti, ma sbagli. Cerca di non sottovalutare i nuovi incontri, ascolta di più Venere. Sul lavoro, devi accettare una proposta senza tentennamenti e paure, anche se forse non rispecchia a pieno i tuoi desideri. Non puoi perdere delle belle opportunità!

Acquario

Quattro stelle per l’Acquario. Il cielo promette grandi cose in amore e ora è arrivato il momento giusto per te: puoi innamorarti, qualcuno busserà alla tua porta e scombussolerà la tua vita. I pianeti sono con te e un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di bello: sei affascinante, soprattutto nella giornata di mercoledì. Sul lavoro, stanno per arrivare belle notizie, tra chiamate e conferme. Dovrai, però, fare prima i conti con un periodo difficile, ma sei determinato e supererai ogni cosa. Senza esitazione!

Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Mercurio è dalla tua parte e le nuove conoscenze sono favorite, soprattutto nelle giornate di inizio settimana, quelle di lunedì e martedì. Occhio, però, al passato e ai ricordi: non puoi vivere di malinconia! Sul lavoro, i pianeti sono dalla tua parte e ti aiuteranno a risolvere un problema legale. Sarai anche in grado di ottenere belle soddisfazioni e nella giornata di lunedì potrai avanzare delle richieste perché sarai premiato!