La Luna rosa d'aprile sul cielo di Como: quando vederla e il suo vero significato

La luna piena del 16 aprile, il sabato Santo, è la così detta Luna Rosa anche se questo nome non c'entra nulla con il colore che prenderà il nostro satellite. In ogni caso sarà una luna piena bellissima da ammirare.

Raggiungerà il Plenilunio, come riferiscono gli esperti di 3Bmeteo, alle 20.57 italiane quando la sua distanza dalla terre sarà di circa 374.000 km. La Luna può assumere una colorazione che va dal bianco al rosso o al giallo: questo fenomeno è spiegato dallo Scattering di Rayleigh e spiega come la luce viene dispersa in direzioni diverse dalle particelle presenti in atmosfera e non solo. in questo caso però la Luna Rosa ha questo nome per ricordare il periodo della fioritura della Phlox subulata, anche conosciuta come muschio rosa.

Quando vedere la Luna Rosa

La Luna piena rosa di Pasqua, la quarta luna piena del 2022, sarà visibile anche sul cielo di Como sabato 16 aprile. Si consiglia di aspettare il tramonto (previsto per le ore 20) e il massimo del Plenilunio sarà tra le 20.55 e le 20.57. Se il cielo non sarà particolarmente nuvoloso si potrà osservare anche a occhio nudo.

Come indica anche il sito Space.com, se osservata con un binocolo o col telescopio la Luna piena del 16 aprile 2022 avrà una luminosità tale da permettere di vedere alcuni dettagli della superficie (per i momenti migliori potete fare riferimento qui).

Riti e significato

La luna del nuovo inizio si manifesta con il ritorno della vegetazione, con le fioriture di primavera. Quest'anno il plenilunio di aprile cade a Pasqua e ha un valore importante per affrontare una rinascita. Le energie sono in movimento e crescita, è il momento di risvegliare la fiducia nelle proprie possibilità, la capacità di riconoscere le occasioni, anche quando questo comporta un certo rischio.

In questo periodo sono frequenti i cambiamenti di umore e impeti emotivi, dobbiamo dominare le senzazioni e occuparci di noi, delle cose che abbiamo trascurato, e fare pulizia interiore. La Luna piena è uno dei momenti migliori per tagliarsi i capelli e depilarsi se si vuole rallentare la ricrescita. E' bene pensare anche al nostro lato spirituale. La Pasqua è un momento di rinascita, riconciliazione per risolvere conflitti interiori e con gli altri.