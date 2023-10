Luna piena e eclissi parziale: l'orario migliore per ammirarle nel cielo di Como

Il cielo questa notte ci regalerà un doppio spettacolo. Oggi sabato 28 ottobre, infatti, potremo assistere anche a uno dei fenomeni astronomici più affascinanti, l'eclissi di Luna.

L'eclissi non sarà totale, ma parziale per cui solo una parte del nostro satellite sarà coperta dall'ombra della Terra. Ciò non toglie che sarà comunque uno spettacolo straordinario da ammirare a occhio nudo, tempo permettendo ovviamente.

Quando ammirarla

L'eclissi lunare raggiungerà il suo picco massimo esattamente alle 22.15, come indicato dall'Unione Astrofili Italiani. L'inizio dell'oscuramento avverrà alle 20.01 e si inizierà a vedere la Luna “morsicata” dall'ombra della Terra a partire dalle 21.35. Dopo il suo culmine (come detto alle 22.15) lo spettacolo terminerà alle 22.52.