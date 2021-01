La lampada UV-C che protegge la casa da virus e batteri

La qualità dell’aria che respiriamo e la pulizia delle superfic i che tocchiamo possono avere un impatto sulla nostra salute. In luoghi pubblici, uffici ma anche a casa, siamo sempre esposti al rischio di contrarre virus e batteri che possono mettere in pericolo noi e chi ci circonda.

Vivere in un ambiente sicuro e privo di germi, mai come in questo periodo è diventato fondamentale, non sempre però si riesce a ricreare un ambiente asettico con il solo utilizzo dei detergenti. Se siamo alla ricerca di un apparecchio in grado di proteggere noi e la salute dei piccoli, la lampada da tavolo UV-C della Philips di certo non può mancare in casa nostra.

Il dispositivo si basa sulla tecnologia delle radiazioni UV-C ampiamente utilizzate dagli scienziati da oltre 40 anni. Il vantaggio di questo tipo di disinfezione è quello di eliminare attraverso la sorgente luminosa il 99% dei virus presenti su una superficie con un tempo di esposizione che varia a seconda dell’ambiente. Se in un soggiorno bastano 45 minuti, in camera da letto 30 e nel bagno solo 15 minuti: in poco tempo la luce ultravioletta con la sua azione germicida impedisce ai germi di replicarsi e causare malattie.

La lampada da tavolo per la disinfezione UV-C Philips è resistente al tempo e all’usura perché ha una struttura completamente in metallo ideale per essere esposta alla luce ultravioletta.

Facile da utilizzare, è dotata di una voce automatica pensata per guidarci passo passo nel corretto utilizzo dell’apparecchio, il pannello di controllo chiaro e intuitivo, poi ci permetterà di programmarla in pochi minuti.

Per rendere l’ambiente privo di batteri a seconda della stanza, non ci resta altro che affidarci al timer integrato da 45, 30 e 15 minuti e una volta azionato farà tutto da solo.

Pensato per proteggere la nostra salute e quella dei nostri amici a quattro zampe, la lampada è dotata di un sensore di movimento integrato che rileva la presenza di persone o animali e la disattiva in automatico evitando il contatto con i raggi UV-C.

La lampada caratterizzata da un design minimal studiato per rendere efficace la disinfezione è pronta a rendere sicure e prive di batteri le nostre case. Per averla basta pre-ordinarla su Amazon e una volta azionata, in pochi minuti il nostro ufficio o soggiorno sarà pronto ad ospitarci in totale sicurezza.