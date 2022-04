Vacanze sfortunate per Chiara Ferragni e Fedez: rientro anticipato dal lago di Como

Erano venuti a trascorrere le vacanze di Pasqua al Grand Hotel Tremezzo, una delle location più incantevoli affacciate sul lago di Como. Insieme a Chiara Ferragni e Federico Lucia (in arte Fedez) i figli Leone, 4 anni, Vittoria di 1 anno e la tata. Per Fedez era la prima vacanza dopo l'operazione al pancreas e avevano scelto il loro luogo del cuore per rilassarsi e godersi queste giornate.

Ma, come dice la stessa Chiara nelle sue Storie di Instagram, non sono proprio fortunatissimi i Ferragnez in questo periodo. La bella influencer ci scherza su e come al solito cerca di sdrammatizzare la situazione ma purtroppo anche queste vacanze sono state rovinate. Il motivo?

Appena arrivati a Tremezzo il piccolo Leone ha avuto la febbre (non è covid, assicura mamma Ferragni) e pertanto era costretto a trascorrere tutto il giorno nella bellissima suite dell'hotel. Fedez, la tata e Chiara si alternavano per fargli compagnia. Così mentre la piccola Vittoria ha avuto occasione di visitare anche Villa Carlotta insieme alla mamma, Leone è rimasto in hotel dove ha spesso (ma educatamente) chiamato il servizio in camera per farsi portare succhi di frutta e merendine. In questo lunedì di Pasquetta però la coppia più amata del web è rientrata a Milano con un giorno d'anticipo: oltre a Leone si è ammalata anche la tata e così la decisione migliore è stata quella di fare le valige in anticipo e tornare a casa.

Non è proprio un bel periodo per i Ferragnez che stanno affrontando il recupero di Federico dopo l'operazione per rimuovere il tumore al pancreas e che avevano già trascorso Natale e Capodanno in quarantena per il covid e i primi di novembre avevano affrontato il virus Rsv ( virus respiratorio sinciziale che si manifesta anche in bronchioliti e polmoniti) che aveva colpito la piccola Vittoria che era stata ricoverata per l'aggravarsi dei sintomi. Auguriamo il meglio a questa splendida coppia e li aspettiamo presto sul lago di Como!