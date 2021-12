Chiara Ferragni e Fedez positivi al covid: mascherine in casa per non contagiare i bimbi

Pensavamo di vederli a Como alla città dei Balocchi dove sono passati quasi tutti gli anni ma i Ferragnez avevano scelto una vacanza in montagna. Poi l'improvviso rientro a Milano, lasciando nel lussuoso Resort amici e parenti con cui avrebbero dovuto passare il capodanno.

Inizialmente erano i due bimbi ad avere qualche sintomo di raffreddore e febbre e dopo l'ultima brutta avventura con la piccola Vittoria, per essere più vicini agli ospedali, hanno deciso di rientrare a Milano, nonostante gli esiti dei test negativi. Oggi 27 dicembre la notizia: Chiara e Federico (in arte Fedez) hanno preso il covid. Lo hanno scoperto dopo l'esito di un test molecolare. Sono asintomatici.

Chiara ha spiegato che usano come spazio esclusivo per lei e Fedez la camera da letto e un bagno. I bimbi, Leone e Vittoria, per il momento sono negativi. Entrambi, sia Fedez che Chiara, hanno già fatto la terza dose di vaccino.