Pasqua senza sorprese per i Ferragnez: è sempre lago di Como

Dopo il periodo difficile vissuto dalla coppia più famosa del web i Ferragnez sono tornati nel loro posto del cuore: il lago di Como. Passeranno le vacanze di Pasqua al Grand Hotel Tremezzo con i loro figli Leone, di 4 anni e Vittoria di 1 anno. Fedez è reduce da un'operazione al pancreass per rimuovere un tumore. Il rapper e produttore di Rozzano ora è in fase di recupero e come prima gita fuori porta ha scelto il tanto amato Grand Hotel Tremezzo sul lago di Como. Quelle che vediamo nella pagine Instagram di Chiara e Federico sono le immagini di una ritrovata serenità. Ecco i primi scatti sul lago in questa giornata di sole dove la famiglia al completo trascorrerà qualche giorno.

La malattia di Fedez

"Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che ora non si riesce a dare". La decisione di Fedez di condividere i momenti della sua malattia è stata presa subito. L'intervento è stato eseguito il 22 marzo al San Raffaele e sembra essere riusciuto perfettamente. Non si trattava, come in molti avevano ipotizzato basandosi su una vecchia intervista, di demielizzazione (che nei casi gravi può portare alla sclerosi multipla) ma della rimozione di un tumore al pancreas. Ora è tempo di recuperare le energie e di rilassarsi con la sua famiglia sul lago di Como.