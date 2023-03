Lago di Como, Villa Lario Resort riapre con due nuove suite incastonate nella roccia

Aria di primavera e tutti i resort 5 stelle sul lago di Como, quelli che caratterizzano il turismo di lusso, preparano le aperture per quella che si prospetta come la stagione turistica che vedrà una vera e propria rinascita del nostro territorio. Il turismo sul lago di Como in realtà ha retto bene anche nei terribili anni del covid, ma il 2023 si preannuncia come una vera e propria esplosione che vedrà il Como Lake come una delle destinazioni a livello mondiale più ricercata.

Per il New York Times Australia il Lago di Como sta vivendo un nuovo rilancio dopo un periodo in cui i grandi laghi del Nord Italia erano andati alla deriva, trascurati per destinazioni più all'avanguardia, le così dette mode del momento. Ma tutto torna. E così la destinazione sta vivendo un nuovo rilancio, grazie al suo romanticismo senza tempo, ma grazie anche alla professionalità di chi lavora nell'industria dell'ospitalità.

L'apertura di Villa Lario

Tra i bellissimi hotel che si affacciano sul lago ha annunciato la sua riapertura anche Villa Lario che si trova a Mandello del Lario, nel ramo lecchese ma che come bellezza e servizi non ha nulla da invidiare ai 5 stelle comaschi.

Villa Lario aprirà il 1° aprile e oltre alle suite tradizionali ce ne saranno anche due esclusive, su due livelli, incastonate nell'antica darsena a lago con un giardino privato. Tra le novità anche l’apertura del nuovo Grill & Lounge dall’atmosfera più informale e dalle proposte culinarie sfiziose, dove non mancheranno cocktail ricercati proposti dal nostro bartender.