Andrea Damante sul lago di Como: ecco chi c'è nel suo cuore dopo Giulia de Lellis

Nonostante siano alcuni mesi che Andrea Damante (noto Dj, modello e personaggio televisivo) e Giulia De Lellis (influencer da 5 milioni di follower) non formino più una coppia, molti dei loro fan ancora non si sono arresi e sperano di rivedere i Damellis insieme. Invece la realtà è molto chiara e oramai ufficiale per tutti. Andrea è felicemente fidanzato con Elisa Visari, attice 19enne di Latina e oggi, per San Valentino, la festa degli innamorati, oltre a rose rosse, ciccolatini e post ufficiali con la bella Eli, le ha anche regalato un pranzo con vista lago, a Carate Urio presso il ristorante "Una finestra sul Lago".

Come si vede dalle loro Stories di Instagram i due piccioncini si stanno godendo il panorama del lago di Como e i deliziosi manicaretti, tra video, selfie e qualche coccola al piccolo Tommaso Kowalski (anche lui con un profilo Instagram con oltre 98mila follower) il cucciolo di un anno che il Dama adottò quando stava ancora con Giulia De Lellis.

Chi è Elisa Visari, la nuova fidanzata di Andrea Damante

Oltre ad essere bellissima, Elisa è una stella nascente del cinema italiano. Ha iniziato a farsi conoscere recitando nel film di Gabriele Muccino "A casa tutti bene" e interpretando il ruolo di Rebecca, in "Don Matteo 11". Giovanissima (classe 2001) è originaria di Latina ed è stata premiata al Giffoni Film Festival nel 2019 con l'Explosive Talent Award.

Giulia De Lellis gelosa?

E mentre il Dama e la bella Elisa si godono il lago di Como, sempre da Instagram vediamo la De Lellis al mare, probabilmente vicino a Roma, con Carlo Gussalli Beretta, il suo nuovo fidanzato, ex amico di Damante e figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta. Un ottimo partito, insomma. Ma le Stories della De Lellis nella giornata di San Valentino sembrano più malinconiche. Sentirà la mancanza di Damante o del piccolo Tommaso Kowalski? Più facile la seconda ipotesi: il piccolo cane infatti viene tenuto un pò da lei e un pò da Damante, a turni e la influencer da 5 milioni di follower è legatissima al suo cagnolino.