Lago di Como: le ultime foto dell'anno sono uno spettacolo

Quello che si conclude oggi è stato un 2022 da incorniciare per il lago di Como. Dopo due anni di pandemia, il Lario si è ripreso tutto con gli interessi. Una stagione da record sotto ogni punto di vista: turismo, vip, set cinematografici, nuovi alberghi a 5 stelle. Un autentico nuovo boom che sembra davvero inarrestabile, complice un anno sempre favorevole anche dal punto di vista meteorologico, e che abbiamo accompagnato giorno per giorno con il nostro racconto.

E così, dopo avergli dedicato uno splendido CalenLario con le 12 fotografie più belle tra le tante che abbiamo pubblicato quest'anno, chiudiamo questo 2022, che purtroppo ricorderemo anche per l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, con alcuni splendidi scatti di uno dei testimoni "in volo" più bravi del lago di Como, ovvero Valerio Carletto che ha sigillato l'anno con le sue ultime magnifiche foto dal drone. E con questo incanto, che riporta intatta anche in inverno la magia della Lario, auguriamo un sereno anno nuovo a tutti i nostri lettori.