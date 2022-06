Tutte le mattine la stessa scena in viale Geno sul lago di Como. Lui accompagna la moglie sulla sedia a rotelle fino al parapetto. Poi l'aiuta ad alzarsi e ad afferrare il corrimano e a passi lenti, lentissimi si incamminano insieme. Tutti i santissimi giorni. Non si sa come si chiamano questi due anziani che amano tanto il lago e per cui quella passeggiata fatta ogni giorno nasconde il segreto di un concetto più profondo della vita. In un mondo sempre più veloce e meno umano, dove tutto deve essere ostentato un gesto piccolo ma importante può farci riflettere sul fatto che l'amore, anche quando non si è più giovanissimi passa attraverso i dettagli e le minuscole sfumature di ogni forma di attenzione. Questa foto è romantica in tutto il suo pudore e la sua autenticità. Ce l'ha mandata Elle Ci, una nostra lettrice che è testimone, tutte le mattine, della camminata di questa coppia e che ha avuto gli occhi per cogliere questa storia, occhi che troppo spesso sono rivolti altrove, forse al cellulare e che si perdono le sfumature, proprio quelle che rendono la vita unica.



Non sono tante le parole che si dicono tra loro mentre passeggiano, e nemmeno tante ne servono per raccontare che l'amore, quello vero, forse non è fatto di fuochi d'artificio, di feste sfarzose e di fine settimana ostentati, forse per qualcuno il vero lusso è ancora quello di poter accompagnare nella vita così come in una camminata sul lago, la persona che si ama. Tutti i giorni. Con la fatica di chi si prende il peso e la fiducia di chi si lascia aiutare perché a quel punto il dare e avere si confondono e si mescolano in un solo gesto. Che è il braccio di lui che la sorregge e lei che si aggrappa, fiera e coraggiosa, alla ringhiera e all'uomo che l'ha accompagnata, in tutti i sensi, durante il corso degli anni. Dispiace se qualcuno, leggendo il titolo, avrà pensato ai vip sul lago, ai matrimoni sfarzosi, ai fuochi d'artificio. La più bella storia d'amore di sempre sul lago di Como è una scelta che si ripete lungo viale Geno. Tutti i santissimi giorni.