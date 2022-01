Megan Fox in vacanza sul lago di Como: le foto da oltre 4 milioni di like

Qualche giorno fa, esattamente il 16 gennaio, Megan Fox e Machine Gun Kelly sono apparsi sulla pagina Instagram del Crotto dei Platani, in una foto insieme al proprietario, il sindaco di Brienno Francesco Cavadini. Del 20 gennaio invece è il post che ritrae la coppia in vari luoghi sul lago di Como dove hanno trascorso una piccola e romantica vacanzina, qualche giorno di relax dopo gli impegni legati alla settimana della moda di Milano. Gli abiti indossati, scorrendo le foto sulla pagina ufficiale di Instagram della bella Megan, sono gli stessi della giornata al crotto. Probabilmente Megan ha solo aspettato un pò di giorni prima di rivelare al mondo dove si trovasse. Ci sono anche gli scatti di una gita in barca che, fino a poche ore fa, si vedeva anche in video nelle Storie. I due erano in compagnia di amici e sono stati visti da molte persone nei dintorni di Bellagio.

Sotto le foto pubblicate sul suo profilo Instagram solo la scritta "Lake Como" e in meno di 48 ore sono arrivati oltre 4 milioni di like e 14mila commenti. Sono numeri da capogiro se pensiamo che provengono da utenti social di tutto il mondo. Una pubblicità impagabile per il nostro lago e per incentivare il turismo anche nel periodo invernale. Insomma, c'è chi li critica, chi li appreza ma quando i social vip come Megan (18,4 milioni di follower) o Chiara Ferragni (26 milioni) postano foto dei loro weekend o delle loro vacanze invogliano senz'altro molte persone a raggiungere e visitare il lago di Como.