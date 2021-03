Lago basso ed è subito "Como Beach"

Non piove abbondantemente da oltre un mese e anche la neve con le temperature che stanno iniziando a calare solo in questi giorni ritardano anche lo scigliomento degli accumuli di neve. Così il livello del lago di Como è sepre più basso e ha fatto registrare un meno 20,1 centimetri sotto lo zero idrometrico. Un valore più basso della media stagionale. Qualche debole pioggia è prevista per questa notte ma già domani verso sera tonerà il bel tempo per diversi giorni.

Rispetto ai mesi invernali il Lario è sceso di molto, lo si vede osservando gli attracchi delle barche ma soprattutto lo si può notare oggi a Como dove nei pressi del Monumento ai Caduti è ricomparsa la solita spiaggetta che anche nei giorni feriali chiama sempre qualche curioso. Nonostante sia a due passi dagli impianti di depurazione e l'odore che si respira da quelle parti non sia certo dei migliori, alcuni genitori con bambini non hanno saputo resistere al suggestivo richiamo di "Como Beach".

Ma c'è l'allarme dei pescatori per questa grande siccità, preoccupati del fatto che tutto ciò non abbia impedito al Consorzio d'Adda di continuare con i suoi prelievi dal lago di Como. Molte barche si trovano in secca e non riescono ad entrare in acqua.