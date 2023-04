Grand Tour della Svizzera, c'è anche il Monte Generoso

Va’ dove ti porta la strada! Questo il motto dell’itinerario lungo oltre 1600 chilometri del Grand Tour of Switzerland iniziato nel 2022, che quest’anno include il Monte Generoso che con la sua cremagliera del 1890 e il suo Fiore di pietra a 1704 metri è uno degli emblemi del turismo ticinese e svizzero. Un Road Trip che, con Roger Federer e Anne Hathaway come testimonial d’eccezione, attraversa quattro regioni linguistiche e cinque passi alpini, visita tredici Patrimoni UNESCO, due Biosfere e costeggia ben 22 laghi, guidandoci verso i posti più belli e spesso ancora sconosciuti della Svizzera, da percorrere su quattro o due route all’insegna della piena libertà.

“Quest’anno ci siamo anche noi tra le attrazioni turistiche migliori della Svizzera”, dice Monica Besomi, Head of Marketing & Communication and Vice Director della Ferrovia Monte Generoso, “le peculiarità della nostra destinazione, natura, cremagliera, architettura, panorama ed enogastronomia ci hanno permesso di fare parte delle mete del Grand Tour of Switzerland che ha fatto della vacanza personalizzata e in piena libertà la sua essenza principale”.

Per rendere ancora più unico questo itinerario, ogni destinazione è stata contrassegnata da una postazione fotografica che incornicia gli scorci più suggestivi e permette ai suoi visitatori di immortalare ricordi ed emozioni. “La vista perfetta dal Fiore di pietra di Mario Botta sul Monte Generoso - una delle nostre icone turistiche ticinesi è ora anche la location di uno spot fotografico del Grand Tour of Switzerland”, afferma Franziska Brunold, Manager Grand Tour of Switzerland. “Che gioia! Non per niente il Grand Tour della Svizzera viene definito un vero e proprio "filo di perle" delle migliori attrazioni assolute della Svizzera come meta di vacanza. Con il nuovo punto fotografico sul Monte Generoso, un'altra perla del percorso si distingue ora in modo particolarmente bello”.