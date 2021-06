George Clooney, il dispetto del lago di Como: la sola spiaggia non balneabile è a Laglio

Le acque del lago di Como godono di buona salute, è quanto emerso dai dati inviati ieri, 10 giugno, da Ats Insubria. Come ogni anno l'azienda sanitaria ha reso noti i risultati sui monitoraggi delle acque del lago, quest'anno analizzate in 40 spiagge e, udite udite, l'unica eccezione è la «Riva del Tenciù», a Laglio, in prossimità della villa di Clooney. In quel punto del lago niente tuffi e la spiaggia risulta off-limits. Le altre 39 sono state promosse a pieni voti. Niente bagno per George che è arrivato sul lago di Como lo scorso 5 giugno e trascorrerà buona parte dell'estate qui con la famiglia.

Buone notizie per la città di Como dove, dopo molti anni, l'acqua ha passato l'esame anche a Villa Olmo e viale Geno.