Forbes premia i dodici migliori hotel del lago di Como, ecco quali sono

Dopo la pandemia, i viaggiatori si sono riversati in destinazioni grandi e iconiche, come Parigi, Roma e le Maldive. Anche se queste destinazioni avranno sempre il loro fascino, i turisti sono ora alla ricerca di viaggi più significativi in cui possano intraprendere esperienze irripetibili anche prenotando viaggi in aree metropolitane più piccole, città ricche di cultura, gastronomia e attività ma senza folla. Come ad esempio il nostro Lario.

Gli Award 2024 di Forbes, prestigiosa rivista americana, hanno dunque premiato anche i 12 migliori hotel del Lago di Como. Ecco quali sono e per quale categoria.

Il Mgliore in Assoluto

Grand Hotel Tremezzo

Migliore per il Lusso

Villa Passalacqua

Il Migliore in Edificio Storico

Villa D’Este

Il Migliore per la Location

Grand Hotel Menaggio

Migliore per Spa e Wellness

Mandarin Oriental, Lago Di Como

Miglior Boutique Hotel

Villa Lario

Migliore Vista

Relais Villa Vittoria Lake Como

Migliore per le coppie

Palace Hotel

Il Miglior Private

Hotel Villa Flori

Il Migliore per Servizi

Il Sereno

Il Migliore a Bellagio

Grand Hotel Villa Serbelloni

Il Migliore per Gourmet

Musa Lago di Como

Gli Star Awards 2024 di Forbes Travel Guide riflettono questi gusti di tendenza tra i viaggiatori. FTG compila le sue valutazioni utilizzando un processo obiettivo, indipendente e basato sui dati. Gli ispettori in incognito si fingono ospiti di tutti i giorni e soggiornano in hotel, salgono a bordo di crociere, ricevono servizi termali e cenano in ottimi ristoranti in tutto il mondo. Testano circa 900 standard rigorosi, ad esempio se una stanza è progettata per favorire la qualità del sonno o se le scelte di cibo e bevande supportano il benessere dell'ospite, sottolineando il servizio eccezionale, che rappresenta il 70% della valutazione di una struttura. Gli standard più recenti si concentrano sull'esperienza dell'ospite, come garantire che "i cocktail siano dinamicamente interessanti e fotogenici" e persino chiedere se l'ispettore "raccomanderebbe prontamente questa struttura ad altri". Il restante 30% deriva dalla qualità e dallo stato degli impianti. Infine, gli ispettori sono ora tenuti a riflettere se l’esperienza abbia avuto un grande valore.