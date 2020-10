3 cose che (forse) non sapete sul Faro di Brunate

Il Faro di Brunate è sicuramente uno dei luoghi-monumenti simbolo del territorio del Lago di Como. Si potrebbe quasi dire che il faro che si erge sulla sommità del Monte Tre Croci, in località San Maurizio (frazione di Brunate) sia un po' la sentinella del lago. Ma benché dal 1927 (anno della sua realizzazione in occasione del centenario della morte di Alessandro Volta) domini la parte sud del Lario e sia tappa obbligatoria dei turisti in visita sul nostro territorio, ci sono tante piccole curiosità e particolari poco noti ai più. Ecco qualche curiosità.

1 - Il balcone delle Alpi con vista sulla "Madunina"

Durante l'anno ci sono giornate sul Lago di Como in cui il cielo è completamente terso, privo di foschia. Queste giornate si contano sulle dita di una mano ma se durante una di queste si ha la fortuna di trovarsi in cima al faro allora si potrà godere di una delle viste più splendide che si possano ammirare nel Nord Italia.

Anzi, si può dire che si possa ammirare una splendida vista del Nord Italia. Infatti, dalla sommità del faro l'occhio può spaziare fino alla cima del Monte Rosa (la seconda vetta più alta delle Alpi) e alla Jungfrau (nell Alpi Bernesi. Ma oltre che ammirare il lontano arco alpino occidentale, la sottostante Como, e le vicine Cernobbio e Chiasso, dal faro è possibile gettare lo sguardo sulla Pianura Padana fino a scorgere nelle giornate più terse la Madunina, cioè la statua in rame dorato sul Duomo di Milano.

2 - Nessuna utilità per la navigazione

La luce emessa dalla lanterna del Faro di Brunate, che alterna fasci luminosi di colore verde, bianco e rosso (come la bandiera italiana) non ha alcuna funzione d'aiuto né alla navigazione di natanti del lago né al volo degli aerei. Si tratta solo di una luce dal valore commemorativo.

3 - Legami con personaggi famosi

Alla costruzione del Faro di Brunate partecipò anche il padre dell'attrice Mara Berni (nome d'arte di Mara Bernasconi), molto famosa tra gli anni Cinquanta e Sessanta durante i quali girò numerose pellicole a fianco dei più famosi attori e registi italiani, come Alberto Sordi e Totò. La stessa Mara Berni ha uno stretto legame con il territorio di Brunate: qui è nata il 12 giugno del 1935.