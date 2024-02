Il principe Borromeo: "Troppa folla sul lago di Como, è tempo di investire sul Maggiore"

In una lunga intervista di Alain Elkann sullo storico quotidiano torinese, La Stampa, il principe Vitaliano Borromeo stronca il lago di Como, pur riconoscendo le ragioni del suo successo, per portare acqua dolce al suo mulino, quello del lago Maggiore, dove l'aristocratica famiglia possiede ancora vasti terreni. Di recente hanno acquisito Isola Bella, Isola Madre e Parco Parravicini, insomma l'attenzione e gli interessi sul Maggiore sembrano decisamente più economici che nobili.

I motivi li spiega lo stesso principe di Angera ad Elkann: "Il Maggiore riceve solo 2,8 milioni di visitatori contro i 9 del Garda. Ma soprattutto quello di Como resta il lago più famoso di tutti. Lo si è visto lo scorso anno quando Louis Vuitton è venuto a Isola Bella ma tutti gli ospiti si sono fermati sul lago di Como perché l'industria alberghiera del Maggiore non è all'altezza degli ospiti di lusso".

L'intervista si dilunga poi in vari apprezzamenti sulle proprietà della famiglia Borromeo prima di tornare alla questione centrale, quella della "guerra tra i laghi": Il lago di Como è stato sempre più famoso e chic rispetto al Maggiore? "No, ma possiede una grande industria dell'ospitalità, di qualità molto elevata. George Clooney ha comprato una bellissima villa su quel lago, il problema è che oggi è molto affollato, e questo dovrebbe aiutare a migliore la situazione del Maggiore nei prossimi anni. Ora stiamo provando a trasformare le vecchie case dei pescatori in Bed & Breakfast di lusso. Poi ci sono due nuovi 5 stelle, uno ha aperto lo scorso anno, l'altro aprirà a Baveno nel 2025. I prezzi delle case sono ancora convenienti rispetto a Como e mi aspetto quindi investimenti dall'estero anche sul lago Maggiore.