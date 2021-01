Dopo le nozze sul lago di Como, Elettra Lamborghini cerca su Instagram aiuto per ristrutturare casa

Sono state l'evento più social dell'anno le nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack sul lago di Como. Lo scorso 26 settembre, l'ereditiera e cantante Elettra Lamborghini ha sposato il dj olandese Afrojack a Villa Balbiano. E sui social non manca occasione di ricodare quel giorno come "la giornata perfetta" dove tutto, anche il sole, che latitava da giorni, ha reso il matrimonio davvero indimenticabile. Sul suo profilo, anche di recente ricordi e video dello splendido evento. Ma adesso è tempo di mettere su casa.

Elettra Lamborghini ora ha lanciato su Instagram una ricerca insoltia :"Stiamo cercando un'impresa di costruzioni e soprattutto di restauro, perché stiamo restaurando casa. Ci serve la più veloce su Milano e Monza. Non veloce, di più" ha detto nelle sue stories.

"Ci interessa che massimo in tre mesi ci entriamo a vivere, e che sia completamente finita in sei. Abbiamo bisogno di imprese che comunicano in inglese, e che possano confrontarsi col nostro architetto. Sono già quattro mesi che siamo dentro, l'abbiamo sventrata ma ci stiamo mettendo troppo". A corredo, Elettra Lamborghini ha postato la foto dei lavori in corso (con piscina da interno in bella vista).

La zona dei lavori si presuppone sia tra Milano e Monza, in Lombardua comunque, quindi a portata anche delle imprese comasche (purchè veloci ed affidabili).

La 'gara' è aperta, per chiunque voglia provarci!