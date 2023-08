Como, il bel gesto di un giovane che fa fermare il traffico in viale Giulio Cesare

Oltre alle brutte notizie, al degrado e agli spiacevoli episodi che accadono a Como, come in tutte le altre città, ogni tanto è doveroso anche soffermarsi su piccoli episodi di gentilezza che, anche se sempre più raramente, accadono ancora. A lascire un messaggio su Sei di Como se- GRUPPO è Silvia che ci tiene a ringraziare un giovane protagonista di un gesto gentile e inaspettato.

"Se fosse possibile mi piacerebbe ringraziare il bel gesto di un giovane a cui ho assistito poco fa, non so se leggerà questa pagina ma non avrei altro modo. Viale Giulio Cesare, davanti a supermercato, una signora con cane a guinzaglio perde la spesa sulle strisce, traffico bloccato.

Lui ha messo le 4 frecce ed è sceso ad aiutarla, io ero dietro di 4 macchine ero appena arrivata ed ho assistito alla scena provando una grande ammirazione. Un piccolo gesto ma che fa tanto bene al cuore. Non so chi fosse ma nel mio piccolo ringrazio".

Il fatto è avvenuto questa mattina 8 agosto, sperando di essere d'aiuto a Silvia per far arrivare il suo ringraziamento al giovane gentile e di aver regalato un po' di positività.