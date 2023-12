A Como la prima polemica nel giorno di Natale è per una foto (bellissima)

Per qualcuno è stato come mettere un po' il dito nella piaga di questo Natale 2023 che a Como divide. A postarla su Facebook su Sei di Como se- Gruppo il signor Gianangelo Uboldi che è anche l'autore dello scatto. La didascalia è semplice: Tanti cari auguri di buon Natale a tutti!.

Si vede piazza Duomo illuminata con le proiezioni e subito tutti fanno notare che la foto è vecchia e partono alcuni commenti: "Quando a Como era il Natale". Si fanno sentire le osservazioni dei nostalgici dei Balocchi e nonostante l'autore della foto provi a spiegare che non c'era alcun intento polemico, ma che era una foto (scattata 10 anni fa) che gli piaceva particolarmente e che l'ha usata come "cartolina" per fare gli auguri, sono in tanti a rimpiangere quelle illuminazioni e quell'atmosfera. C'è anche chi spera che sia stata realizzata con IA e pensata per il Natale 2024, ma no non è così. "La foto rimanda ai ricordi di una Como bella. É inevitabile fare il paragone. Auguri".

"Gianangelo allora dillo che vuoi la rissa", rispondono con ironia. Alla fine la prima polemica di Natale si placa e sebbene con nostalgia, i comaschi si scambiano gli auguri.