Como City Tips, la mappa artistica di Como arriva per Pasqua

Una mappa di Como davvero speciale è in arrivo per Pasqua. Como City Tips, la Shopping Tips nata dalla creatività e dall’estro del disegnatore e illustratore Mario Camerini altro non è che la mappa dettagliata di Como Centro Storico. La mappa 50x70, realizzata a mano a china e acquerello con la tecnica del “bird’s eye view”, è distribuita gratuitamente nei luoghi promossi che hanno aderito all'iniziativa.

Un piccolo capolavoro, divertente, accattivante e insolito che va ad aggiungersi alle oltre 100 mappe che Mario ha disegnato negli anni. "Como è meta di un turismo d’eccellenza, italiano e straniero, in continua crescita ed è proprio a questa città a cui ho voluto dedicare una delle mie mappe con consigli di shopping e food per i turisti che, dopo aver soggiornato e visitato la città, può diventare un bel ricordo da incorniciare".

Oltre alla mappa topografica di Como, contiene inserzioni pubblicitarie di alcuni esercizi commerciali della città anch'esse disegnate a mano. La cartina sarà in distribuzione a partire da sabato 16 marzo per la Pasqua, presso tutti gli inserzionisti e gli alberghi di Como. Un omaggio alla città di Como al tempo stesso innovativo e di tradizione firmato da un artista come Mario Camerini, regista e produttore di spot pubblicitari, ha collaborato con alcune tra le più importanti agenzie di pubblicità internazionali.