È nata Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez: la aspettiamo sul lago di Como

È nata la secondogenita in casa Ferragnez, dopo Leone (che oramai ha tre anni) è arrivata lei: Vittoria Lucia Ferragni. La foto postata dall'influencer da 23 milioni di follower mostra Chiara con in braccio la bimba e dice: "March 23rd, 2021. la nostra Vita". La bimba è nata a Milano.

Congratulazioni a Chiara e Federico sperando che, come si mormora e come più volte dichiarato dalla stessa Ferragni, vogliano acquistare presto una casa sul lago di Como dove poter portare anche i loro pargoli. Chiara Ferragni non ha mai nascosto il suo amore per il lago di Como e trascorre spesso (norme covid permettendo) molti fine settimana sul lago.

A presto allora, in compagnia anche della piccola Vittoria!