Chiara Ferragni e la villa sul lago, le reazioni: "Cari laghee prepariamoci a traslocare"

Primo fine settimana nella splendida villa di Pognana Lario affacciata sul lago di Como per i Ferragnez. Complice la giornata di sole non si può far altro che ammirare con un po' di sana invidia la bellezza della piscina a sfioro, incorniciata dall'azzurro del cielo e delle acque del Lario. Chiara Ferragni e Federico Lucia (in arte Fedez) sono ufficialmente sbarcati al Como Lake, non più ospiti di alberghi a 5 stelle ma nella loro meravigliosa dimora. Fu il settimanale Chi a rendere noto l'acquisto della villa a Pognana Lario e da allora sono state tante e variegate le reazioni dei laghee. Di primo impattò la preoccupazione più grande fu quella del costo delle case e della vita.

In molti temono il così detto effetto Venezia, ovvero che presto le sponde del lago di Como saranno abitate solo da (ricchi) villeggianti e turisti. Una nostra lettrice aveva commentato l'arrivo dei Ferragnez con una semplice riflessione: "I nostri figli, scrive, non potranno comprare case nei loro paesi d'origine. Prezzi folli. Bisognerebbe mettere un freno o comunque dei limiti a queste speculazioni".

Ora che la villa è stata ristrutturata, è probabile che i Ferragnez trascorreranno tantissimi fine settimana sul lago e a cose fatte l'umore dei laghee sembra solo peggiorare. "Cari laghee prepariamoci a traslocare a sud di Camerlata, facciamo posto a vip e turisti ed estinguiamoci", scrive Alberto.

C'è poi chi risponde indispettito: "E quelli che hanno impiegato un'ora per fare 2 km la settimana scorsa a causa dei mezzi pesanti, cosa dicono? Quindi se l'argomento è quello, allora i problemi sono stati risolti, no?".

"Con tutti i laghi che ci sono, perché qui? Famiglia felice non lo so, di certo impresa in attivo. Questa è l'azienda Ferragnez e senza i follower va a picco. Mi spiace per il paese di Pognana. Abbiamo tanti turisti, meno noti e più graditi".

La cosa che rimane misteriosa è quanto invece le stesse polemiche non siano (quasi) mai state sollevate per George Clooney, sempre accolto con grande affetto da tutta la cittadinanza di Laglio. Nessuno si è mai sentito minacciato o disturbato dalla sua presenza ne tanto meno si sono accese discussioni sull'inflazione e sull'aumento di prezzi. "Per noi c'è solo George, un vero signore", ribadisce Cinzia.

Chiara Ferragni può piacere o meno ma è da sempre una grande amante del lago di Como e, in fin dei conti, ha fatto un grande investimento nel territorio e restituisce, tramite i suoi post su Instagram, una bella immagine del Como Lake, foto ed emozioni che girano sotto gli occhi di milioni di persone con pochi scatti.

I sostenitori

Fortunatamente il mondo è bello perché vario e col passare dei giorni, oltre ai laghee "brontoloni", si fanno avanti anche i sostenitori di Chiara o comunque le persone a cui fa molto piacere che la bella influencer regali questa visibilità al Lago di Como. "Le cose belle piacciono a tutti e sono felice che Chiara e la sua famiglia abbiano realizzato questo sogno. Siete solo invidiosi. Benvenuti", scrivono in tanti ammirando la indiscutibile bellezza della loro villa affacciata sul lago. Lontana da ogni polemica.