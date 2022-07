La leggenda di Charlize Theron e Uma Thurman nell'hotel sul lago di Como

Sono giorni oramai che le voci girano insistentemente: c'è chi giura anche di aver visto Charlize Theron a Como città ma il mistero sulle due attrici hollywoodiane resta fitto. Le due dive sarebbero in Italia per girare alcune scene di The old guard 2, una fortunata serie di Netflix. Le riprese sono previste tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto sulla litoranea del Sebino bergamasco meglio conosciuto come il lago d'Iseo. Secondo i colleghi dell'Eco di Bergamo, mancherebbero gli ultimi timbri per i permessi che darebbero il via alla macchina Netflix e si prevedono scene molto adrenaliniche tra inseguimenti, droni, macchine da presa di ultima generazione, carrelli e macchinari apposta per le scene sulle strade tutte curve che costeggiano il Sebino. Ma nel mentre si tiene il fiato sospeso in attesa delle ultimissime autorizzazioni sembra anche che le due bellissime attrici non soggiorneranno nella bergamasca ma in uno degli splendidi hotel sul lago di Como, chiaramente top secret. Secondo i ben informati le due attrici non rischierebbero ritardi sul set dovuti al traffico perché i loro spostamenti da lago a lago (Como-Sebino) saranno effettuati a bordo di un elicottero messo a disposizione dalla produzione. Ancora qualche giorno e potremo svelare quanto c'è di vero nella leggenda degli avvistamenti di Charlize Theron e Uma Thurman a Como e sul lago.