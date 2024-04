La camminata ecologica di 8 km dove scattare le foto panoramiche più belle di Como e del Lago 

Oggi sgambatina, si fa per dire. Certamente possiamo considerarla un'escursione ecologica in quanto parte da Como. Quindi chi abita in città non deve prendere la macchina e chi arriva da Milano o dall'hinterland può prendere Trenord e scendere a Como Borghi dove inizia il giro. Come ogni domenica ci facciamo accompagnare dalle immagini e dall'esperienza del fotografo e escursionista Maurizio Moro. Moro è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di Mountain Bike quindi siamo in mani davvero esperte. Potete sfogliare la gallery di fotografie che indicano tutto il percorso.

L'escursione passo per passo

"Dalla stazione di Como Borghi, spiega Moro, prendiamo via Petrarca e ci dirigiamo verso il Luisita la mia gelateria e pasticceria preferita cara anche a tanti comaschi dove fare colazione o prendere anche solo un buon caffè.

Poi da via Fiume saliamo in via Binda per accedere alle scalette che ci portano sulla strada asfaltata che va a Brunate.

Qui giriamo a sinistra in discesa e dopo poco intercettiamo, sulla destra, il Sentierone (Salita San Donato) intitolato nel 2019 alla poetessa Alda Merini grazie al sogno, realizzato, di Pietro Berra scrittore e giornalista, padre dell’associazione Sentiero dei Sogni e di tante iniziative legate alla poesia, che da anni lavorava per questo risultato.

Proseguiamo su scalette raggiungendo prima l'Eremo di San Donato e poi Brunate.

Andiamo al Belvedere del paese dove ci attende un panorama mozzafiato su Como e il suo lago: impossibile resistere alla tentazione di scattare qualche foto.

Proseguiamo in discesa scendendo dalla scalinata Pirotta e poi per il percorso del Carescione nel bosco che interseca la funicolare.

Al termine del sentiero arriviamo in via Prudenziana e dopo averla percorsa in discesa saliamo a sinistra in Via Crispi e scendiamo a destra dalle scalette di via Bertacchi per prendere, ancora a sinistra in salita, la via Zezio.

Attraversiamo l'incrocio con la via Tommaso Grossi e poi dopo qualche centinaia di metri giriamo a destra in via Aristide Bari e, dopo il semaforo, prendiamo via San Martino. Passiamo davanti alla farmacia Lanzetti e sbuchiamo in via Carloni tornando alla Stazione Como Borghi da dove siamo partiti.

Dati tecnici

Km: 8 A/R

Dislivello: 550 metri

Difficoltà tecnica: turistica

Impegno fisico: medio.

Escursione ad anello.