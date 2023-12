Ponti e festività 2024: quali sono le date migliori per prendere ferie

Qual è il momento ideale per concedersi un po' di relax o un meritato weekend lungo? Ogni anno, mentre quello precedente volge al termine, arriva il momento in cui si osserva il calendario e si pianifica, cercando di giocare d'anticipo per capire quali siano le date migliori per andare in ferie, utilizzando magari un giorno feriale tra due giorni festivi per concedersi quella vacanza o quel viaggio che abbiamo sempre sognato o semplicemente un paio di giornate di stacco dalla routine del lavoro.