Famoso youtuber cade in moto sulla strada del lago e si rompe un piede: il video della caduta

Un po' di sabbia sulla strada è costata una brutta caduta al noto youtuber Michal Spampinato durante un tour in moto sul Lago di Como. Il ragazzo, famoso per il suo canale SpampinAuto e Moto - che conta 178mila iscritti - aveva la videocamera GoPro installata sul casco e accesa nel momento della caduta.

In una curva della strada Lariana che costeggia il Lago di Como, all'altezza di Blevio, lo youtuber scivola andando a sbattere contro il muro sulla sua destra, travolgendo anche una Vespa posteggiata a bordo strada. Spampinato nel video pubblicato sul suo canale YouTube analizza nel dettaglio la caduta. Come si può notare uno dei fattori determinanti è stata la presenza di sabbia sull'asfalto, una conseguenza del maltempo che si era abbattuto poche ore prima sul territorio comasco. Sebbene lo youtuber ammetta la propria colpa sottolinea come una residente di Blevio abbia visto poche ore prima un altro motociclista cadere nello stesso identico punto dopo avere perso il controllo a causa della sabbia.