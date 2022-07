I borghi d'Italia più ricercati all'estero, sorpresa: Campione d'Italia come Positano e Portofino

La ricerca è stata condotta dall'ufficio studi di Idealista, azienda leader nel settore immobiliare. E i risultati sono in parte sorprendenti. Campione d’Italia, Portofino e Positano sono i borghi d’Italia più amati dagli stranieri che sono alla ricerca di appartamenti e ville per vacanze e investimenti.

Il report realizzato da Idealista ha monitorato le ricerche dall’estero verso i comuni italiani con meno di 5mila abitanti. E tra questi c'è anche l'enclave comasca che si affaccia sul lago di Lugano che è stato preso in considerazione dal 65% degli utenti, così come Portofino, mentre Positano ha interessato il 72% degli stranieri alla ricerca di una casa tranquilla in Italia. Dall’analisi realizzata cercano non poteva certo non emergere che anche diversi borghi del lago di Como sono tra i più ricercati dagli utenti Insomma tanta voglia di mare ma anche di Lario, sempre più rinomato col suo brand Lake Como. Tuttavia non stupisce l'interesse per Campione, tornata ad essere più attrattiva grazie alla rinascita del suo Casino e per essere a due passi da Lugano e non lontana dal magico lago di Como.

Dichiarato fallito il 27 luglio 2018 dal Tribunale di Como, dopo tre anni e sei mesi di stop, il Casinò di Campione riapre le porte. L'atteso giorno della riapertura del Casinò di Campione d'Italia è finalmente arrivato lo scorso gennaio, il nuovo debutto della storica casa da gioco. Dopo il rinvio dovuto all'evoluzione della pandemia (l'inaugurazione doveva essere a dicembre) il sindaco dell'enclave Roberto Canesi ha poi confermato la nuova data di riapertura, così come concordato tra amministratori, commissari e tribunale.