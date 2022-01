Riapre oggi il Casinò di Campione d'Italia, un giorno atteso oltre tre anni

Dichiarato fallito il 27 luglio 2018 dal Tribunale di Como, dopo tre anni e sei mesi di stop, il Casinò di Campione riapre le porte. L'atteso giorno della riapertura del Casinò di Campione d'Italia è finalmente arrivato: oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, il nuovo debutto della storica casa da gioco. Dopo il rinvio dovuto all'evoluzione della pandemia (l'inaugurazione doveva essere a dicembre) il sindaco dell'enclave Roberto Canesi ha poi confermato la nuova data di riapertura, così come concordato tra amministratori, commissari e tribunale.

Una bella notizia per la comunità campionese (e non solo) ma che deve comunque essere accolta con un un po' di cautela in quanto, come in passato, molto dipende dall'andamento dell'emergenza sanitaria. Infatti, a far propendere per la riapertura di mercoledì 26 gennaio (giorno della settimana che darebbe anche modo di testare la macchina della sala da gioco in vista del primo weekend di operatività) è stata la conferma che la Lombardia sarebbe restate in zona gialla. In caso di una (per ora poco probabile) zona rossa, il Casinò sarebbe costretto a chiudere nuovamente.

Tuttavia il futuro del Casinò di Campione, che certamente avrà anche a che fare con il covid, e con tutte le limitazioni che impone anche agli spostamenti, sarà più nella mani di una buona gestione economica. Sperando che la lezione del passato porti buoni consigli a chi dovrà amministrarlo e renderlo sostenibile.