I messaggi d'amore nascosti nella natura sul Bollettone: foto incredibili

La natura oltre ad essere sempre un buon rimedio contro ansie e stress, sa regalarci anche delle sorprese, specie a chi sa osservarla con gli occhi giusti e cogliene i doni. Ecco una gallary con le foto che ci ha inviato la nostra lettrice Elena Brunati che scrive:

"Buonasera, vi racconto qualcosa di bello.

Qualcosa di positivo, di esplosivo di meraviglioso.

In questi tempi di brutte notizie, oggi ho trovato un Bollettone meraviglioso con delle sorprese, dei messaggi d'amore...

Messaggi per tutti i passanti, per tutte le coppie, per anziani e bambini, singol, insomma tutti.

Ecco, vi regalo qualche scatto che ho fatto oggi pomeriggio.

Buona visione".

Non c'è nulla di meglio che chiudere la giornata con immagini di serenità e positività. Per chi saprà osservare i dettagli.