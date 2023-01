Il grosso bolide che ha incantato il cielo del Nord Italia avvistato anche a Como

Tantissime le segnalazioni in tutto il Nord Italia. Come riportano gli esperti di 3Bmeteo "ieri 5 gennaio 2023 un grosso bolide è stato avvistato nel cielo poco dopo le 18:30, in direzione Sudest piuttosto basso sull'orizzonte. Diverse le segnalazioni specie dal Nord Italia, anche da Milano, Brescia e dal Comasco: secondo le testimonianze avrebbe lasciato dietro di sè una scia rossastra ben visibile. Gli avvistamenti sono stati tantissimi e le segnalazioni sono giunte specialmente dalla Lombardia intorno alle 18:30".

Il passaggio spettacolare del bolide potrebbe essere collegato allo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi che ha raggiunto il picco tra il 3 e il 4 gennaio.