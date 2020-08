La bellissima figlia di Monica Bellucci, a Bellagio per uno spot, incanta il lago di Como

Deva Cassel, almeno fino a qualche ora fa, si trovava in Italia, sulle sponde del lago di Como, per la precisione, così come segnalato anche su una foto postata su Instagram, a Bellagio. Qui la giovane modella, dalla bellezza mozzafiato, ereditata senza dubbio dalla madre ( a cui tutti dicono assomigli molto), starebbe girando uno spot niente meno che per Dolce&Gabbana da cui sarebbe stata scelta come testimonial per alcuni prodotti della linea primaverile.

Deva Cassel è figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è nata nel settembre del 2004 ed ha solo 16 anni. Su Instagram ha già più di 85mila follower e nonostante sia figlia di due attori famosi, pur percorrendo la carriera da modella della madre, è sempre stata molto attenta alla sua privacy e riservata.